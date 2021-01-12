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12.01.2021 - 13:06 | | DHA

THY'den yurt dışı uçuşlarında yüzde 40 indirim

THY'den 13 ve 15 Ocak tarihleri arasında yurt dışı uçuşlarına bilet alacak yolcular yüzde 40 indirimden yararlanacak. Yolcular, indirimli olarak satın aldıkları biletleri 1 Nisan-31 Aralık 2021 tarihleri arasında kullanabilecek.

THY'den yurt dışı uçuşlarında yüzde 40 indirim

Kampanya ile ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Türk Hava Yolları yaklaşan güzel günlerde dünyayı yeniden keşfetmek isteyen misafirleri için yüzde 40 indirim kampanyası başlatıyor. Ayrıcalıklı fiyatlardan yararlanacak yolcular dünyanın en güzel şehirlerini Türk Hava Yolları’nın uygun fiyatları, esnek biletleme seçenekleri ve güvenli seyahat standartları ile keşfedecek.  Bayrak taşıyıcı havayolunun yurtdışı uçuşlarında ve tüm bilet tiplerinde geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular13 – 15 Ocak tarihleri arasında satın alacakları biletler ile 1 Nisan - 31 Aralık 2021tarihleri arasında yüzde 40 indirimli uçma ayrıcalığı elde edecekler. Türk Hava Yolları yolcuları kampanya kapsamında satın alacakları biletlerin tarihinde ücretsiz değişiklik yapma hakkına da sahip olacaklar, iptal ya da iade durumunda ise ücret sınıfı kuralları geçerli olacak. Ercan Havalimanı ve Çin anakarası (Pekin, Şangay, Guangzhou ve Xi’an)varışlı/çıkışlı noktalar kampanya kapsamında değildir" denildi.

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