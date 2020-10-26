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    26.10.2020 - 09:53 | | DHA

    THY'den yurt içi kampanyası

    Türk Hava Yolları (THY)  yurtiçi uçuşları için başlattığı yeni kampanyada yolcularına 99.99 liraya uçuş imkanı sunuyor.

    THY'den yurt içi kampanyası

    THY'nin başlattığı kampanya 26 Ekim-27 Ekim 2020 tarihlerinde düzenlenen ve seyahat tarihi 1 Aralık 2020- 21 Ocak 2021 arasındaki biletler için geçerli olacak. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı ya da varışlı yurtiçi tek yön ekonomi sınıfı uçuşlarda geçerli olan kampanya KKTC ve  Hopa’ya yapılacak uçuşları kapsamayacak. 

    Konuyla ilgili olarak THY'den yapılan açıklamada “Memleket özleminizi giderirken sevdiklerinize sağlık ve güvenle kavuşun diye şimdi Türkiye'nin her yerine uçuşlar 99.99 TRY! 26 ve 27 Ekim’de biletinizi alın, Güvenli Seyahat Standartlarımız ve geliştirilmiş özel hijyen önlemleriyle Türk Hava Yolları'nın her zamanki misafirperverliği eşliğinde seyahatinizi gerçekleştirin!" denildi.

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