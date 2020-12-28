Ticaret Bakanı Pekcan'dan 'Dijital ekonomiye adaptasyon' vurgusu

Pekcan, Turkcell'in ana sponsorluğunda gerçekleştirilen "Platin Global 100 Ödülleri Töreni"ne video konferans yöntemiyle katıldı.

Bakan Pekcan, buradaki konuşmasında, yenilikçiliğe her zaman açık olan Türk özel sektörünün, dijital ekonomiye adaptasyon noktasında son dönemde önemli mesafeler katettiğini söyledi.

Türk firmalarının dijitalleşme alanında ortaya koyduğu çok güzel başarı hikayelerinin olduğuna dikkati çeken Pekcan, dijitalleşmenin, firmalar ve sektörler arasında her geçen gün daha da yaygınlaşacağını değerlendirdiğini anlattı. Pekcan, kamunun da çalışmalarını ve stratejilerini bu doğrultuda belirlemeye devam ettiğini dile getirdi.

Küresel ekonominin gelecek senelerde dijitalleşme, otomasyon ve yapay zeka teknolojileri gibi bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak gelişim ve dönüşümünü sürdürmeye devam edeceğine dikkati çeken Pekcan, "Bu çerçevede, hızlı büyüme ve bir an evvel en gelişmiş ülkeler ligine katılma hedefi olan ve bu hedefi gerçekleştirme noktasında bugüne kadar önemli bir irade sergileyen ülkemiz için 'dijital ekonomiye adaptasyon' kritik önem arz eden bir konu olmaya devam edecek." diye konuştu.

Bakan Pekcan, Türkiye'de e-ticaretin daha yapısal, daha stratejik, daha bütüncül bir biçimde gelişmesi yönünde çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"E-Ticaret Bilgi Platformu'nu hayata geçirdik. Bu platforma 'eticaret.gov.tr' adresinden erişilebilmekte. Platform üzerinden bu sene ilk defa ülkemizdeki e-ticarete ilişkin verileri de paylaştık. Bu veriler, e-ticaret hacmimizi ölçmemiz ve değerlendirmemiz ve sektörün geleceğini planlamamız için oldukça önemli veriler. 2020 yılı ilk 6 ayında, salgın döneminin de etkisiyle, 2019 yılının aynı dönemine göre e-ticaret hacminde yüzde 64 seviyesinde artış gördük. 2020 yılının tamamına ilişkin verileri de önümüzdeki günlerde paylaşacağız. Kovid salgını, esasen e-ticaret başta olmak üzere, dijital dünyanın sunduğu imkan ve kabiliyetleri daha iyi idrak etmemizi sağladı. Ticaret Bakanlığı olarak, E-Ticaret Bilgi Platformu, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve E-Ticarette Güven Damgası gibi çalışmalarımızla ülkemizde e-ticaret sektörünün sağlam ve rekabetçi bir zeminde gelişmesi için tüm sektör paydaşları ile birlikte gayretlerimizi sürdürüyor olacağız."

Bakanlığın destekleriyle kurulacak Yurt Dışı Lojistik Merkezleri'nin, Türkiye'nin e-ticaret sektörü için destekleyici bir diğer mekanizma olacağına dikkati çeken Pekcan, yakın zamanda, e-ticaret sitelerine üyelik giderlerini ihracatta devlet destekleri kapsamına alacaklarını bildirdi.

Pekcan, Ticaret Bakanlığının hemen her ölçekte firmaya hitap edebilecek, çok boyutlu bir ihracatta devlet desteği sistematiği olduğunu belirterek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bunlar arasında elbette dijital dönüşümü destekleyici unsurlar da mevcut. Örneğin, Küresel Tedarik Yetkinlik Proje desteğimizin, yazılım ve danışmanlık bileşenleri altında bu tür destekleri elde etmek mümkün. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) programımız kapsamında; keza; markalaşma ve tasarım desteklerimiz çerçevesinde; bilişim danışmanlığı tedariği, dijital tasarım çalışmaları ve benzeri birçok dijital dönüşüm adımlarını atmak mümkün. 'kolaydestek.gov.tr' adresinden Bakanlığımız destekleri incelendiğinde, hem dijitalleşme alanında hem de firmalarımızın ihtiyaç duydukları farklı alanlarda; çok çeşitli, son derece stratejik ve cazip desteklerimizin olduğu görülecektir. Bu desteklerimiz sayesinde, Bakanlık olarak, özel sektörümüzle güçlü bir ortaklık kuruyor, ülkemizin katma değer odaklı üretim ve ihracat dönüşümü için birlikte çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz."

- Dijital Dönüşüm Proje Yarışması

Yeni bir "Dijital Dönüşüm Proje Yarışması" başlatılacağını belirten Pekcan, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Bu yarışmanın, ülkemizden tüm girişimcilerin ve girişimci adaylarının başvurusuna açılacağını, oldukça inovatif, ödüllü bir yarışma olduğunu belirtmek isterim. Her yıl veya belli aralıklarla tekrarlayacağımız kurumsal bir yarışma olmasını öngörüyoruz. Yarışmanın, uluslararası düzeyde başarı sağlamış yerli ve yabancı jüri üyeleri olacak. Belirttiğimiz üzere, ana teması 'dijital dönüşüm' olacak bu yarışma süreci; inanıyorum ki, önemli bir etki yaratacak ve ülkemizde bugüne kadar dijitalleşme alanında uygulanmış önemli çalışmalar arasındaki yerini alacaktır."

Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığının kurumsal iş süreçlerinde ve hizmetlerin geliştirilmesinde inovasyonu ve dijitalleşmeyi her zaman temel bir ilke olarak benimsediğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugüne kadar gümrüklerimizin dijital dönüşümü başta olmak üzere, dış ticaret süreçlerimiz ve bilişim altyapımızla ilgili pek çok yenilikçi projeyi tamamladık. Bunlardan en önemlilerinden biri, ağustos ayında devreye aldığımız, yapay zeka teknolojisi başta olmak üzere, kapsamlı bir teknoloji altyapısından beslenerek, ihracatçılarımıza dijital danışmanlık hizmeti sunabilen, Kolay İhracat Platformu'dur. Firmalarımız bu platforma, kolayihracat.gov.tr adresinden ücretsiz erişebilmekte; bu sayede, dünyadaki emsallerine kıyasla oldukça gelişmiş bir dijital ihracat destek platformunu kullanarak, kendi ihracat stratejilerini belirleyebilmekte veya geliştirebilmektedir. Bu anlamda, Kolay İhracat Platformu, Bakanlığımızın ihracatçımıza sunduğu hizmet kalitesini olumlu yönde etkilemiştir."

- "48 farklı ülkeye yönelik 39 sanal ticaret heyeti faaliyeti gerçekleştirildi"

Dijital çözümler anlamında bir diğer örnek çalışma ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin getirdiği kısıtlamaları aşabilmek için "Sanal ticaret heyetleri" ve "Sanal fuarları" devreye aldıklarını anlatan Pekcan, şöyle devam etti:

"Firmalarımız dijital ortamda tanıtım ve iş geliştirme faaliyetlerine devam ettiler. Mayıs ayından bu yana, 48 farklı ülkeye yönelik 39 sanal ticaret heyeti faaliyeti gerçekleştirildi ve firmalarımız yaklaşık 6 bin uluslararası ikili iş görüşmesi yaptı. Yine bugüne kadar düzenlenen 8 sanal fuar, 54 binin üzerinde aktif katılımcı ile gerçekleşti. Bu kritik süreçte, hızla ve başarıyla hayata geçirilen sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlar ve bu etkinliklere gösterilen yoğun ilgi ve katılımcı sayıları, aslında bizlere Türk iş dünyasının, iş insanlarımızın, dijitalleşmeye ne kadar yatkın ve açık olduğunu en güzel biçimde göstermiştir. Bu nedenle Türkiye olarak, küresel dijital ekonomideki geleceğimizi ve potansiyelimizi oldukça iyi görüyoruz ve bunu temin etmek için hep birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bakanlığımızın, Gümrük Tarife Arama Motoru, GET-APP ve SHIP gibi gümrük süreçlerinin hesaplama ve takibine yönelik dijital projeleri, bakanlık bünyesinde Veri Analitiği Mükemmeliyet Merkezi kurulması projemiz, yine gelecek dönemde etkinlikle hayata geçirilecek blok-zincire dayalı İhracat Zinciri projemiz gibi daha pek çok proje ile yenilikçi yaklaşımımızı sürdüreceğiz. Adeta, çağıyla yarışan projelerle yolumuza devam edeceğiz. Güçlü Türkiye için çağımızla yarışmaya devam etmeliyiz."

- "Türkiye ekonomik dayanıklılığını ve direncini en iyi şekilde gösterdi"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, küresel ekonomi ve ticaretin tarihi oranlarda daraldığı, Avrupa Birliği gibi en önemli ihracat pazarlarında ciddi ekonomik küçülme ve dış talep daralmalarının olduğu böyle bir dönemde Türkiye'nin ekonomik dayanıklılığını ve direncini en iyi şekilde gösterdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu direnci, üreticisinden çalışanına hep birlikte gösteriyoruz. Küresel salgının dayattığı bu süreci hep birlikte atlatıp, ülke olarak yolumuza kalkınmadaki hedeflerimize hızla devam edeceğiz. Küresel ekonominin yakın geleceğini tahayyül etmeye çalıştığımızda, küresel değer zincirlerinin yine ön planda olduğu bölgesel ortaklıkların daha da önem kazandığı ve dijital ekonomilere adaptasyonun belirleyici olmaya devam edeceği gibi gelecek tasavvurunda bulunmak zor değil. Türkiye kaynakları ile üretim ve ihracat tecrübesi ile dinamizmi ile kendi ülkesinde ve bölgesinde gösterdiği liderlik ve bağımsız duruş ile bu gelecekte en güçlü ve en etkin biçimde yer almaya hazırdır. Umuyorum ve inanıyorum ki, hep birlikte çalışarak en güzel sonuçları gene hep birlikte alacağız."

Platin dergisinin Global 100 endeksinde yer alan özellikle dijitalleşme teması çerçevesinde ödüle layık görülen firmaları gönülden tebrik ettiğini belirten Pekcan, "Başarılarının devamını diliyorum. Ülkemiz; Global 100 endeksinde yer alan şirketlerimiz gibi başarılı şirketlerimiz sayesinde yoluna emin adımlarla devam edecektir. 'Yenilikçiliği', 'yerli ve milli katma değeri' ve 'dijital teknolojileri' önceliklendiren tüm şirketlerimize güveniyoruz; onlara teşekkür ediyoruz. Kendilerini her anlamda desteklemeye de devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.