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    29.09.2020 - 10:30 | | AA

    Ticaret Bakanlığı Karadenizli firmalara dış ticaret seminerleri verecek

    Ticaret Bakanlığı, Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri'ne 5-6 Ekim tarihlerinde Karadeniz illerine yönelik olarak devam edecek.

    Ticaret Bakanlığı Karadenizli firmalara dış ticaret seminerleri verecek

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, firmaları temel dış ticaret işlemleri, ihracatta sağlanan devlet destekleri ve potansiyel ihraç pazarları hakkında bilgilendirme amacıyla yurt genelinde bu yılın mart ayına kadar yüz yüze düzenlenen söz konusu seminerler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde online devam ediyor.

    Bakanlık, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda geçen yıl 77 ilde, 14 iş birliği kuruluşu ile 94 seminer gerçekleştirilirken bu etkinliklere 3 bin 850 kişi katıldı.

    Bu yılın ocak-mart döneminde 6 ilde, 4 iş birliği kuruluşu ile 10 seminer düzenlendi ve 483 kişinin katılımı sağlandı. Haziran, temmuz ve eylül (25 Eylül itibarıyla) aylarında da 29 ile yönelik olarak 12 uzaktan eğitim uygulaması gerçekleştirilirken, bu organizasyonları 1163 kişi aktif olarak takip etti.

    Bir sonraki Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri, 5-6 Ekim tarihlerinde Karadeniz İhracatçı Birlikleri (KİB) Genel Sekreterliğinin uzaktan eğitim organizasyonu ile Zonguldak, Çaycuma-Zonguldak, Devrek-Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Tosya-Kastamonu, Sinop ve Boyabat-Sinop'taki yerleşik iş çevrelerine yönelik olarak düzenlenecek.

    Seminerler, "İhracatta Uygulanan Destek Programları", Pazara Giriş Engelleri ve Çözüm Yolları", "Döviz Kazandırıcı Hizmetlere Sağlanan Devlet Destekleri", "E-Ticaret / E-İhracat Uygulamaları", "Ticaret Bakanlığı Kolay İhracat Platformu" konularını kapsayacak.

    Organizasyonlar, yıl sonuna kadar uzaktan eğitimlerle sürdürülecek.

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