Ticaret Bakanlığının dış ticaret ve iç piyasa denetçilerine tek çatı

Tüketiciler tarafından günlük hayatta sıklıkla kullanılan birçok ürüne yönelik piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetini yürüten Bakanlık, bu kapsamda teknik düzenlemelere aykırı olan veya güvenli olmayan ürünleri üreten veya ithal eden firmaların tespit edilmesi amacıyla denetimler gerçekleştiriyor. Bu firmalar hakkında ilgili kanunda belirtilen idari yaptırımlar uygulanıyor.

Piyasa gözetimi ve denetimi ile sonrasında uygulanacak idari yaptırımlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla önceki yönetmelik yürürlükten kaldırılarak, Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle mülga Ekonomi Bakanlığı bünyesinde istihdam edilen "Ürün Denetmeni" unvanı ile mülga "Gümrük ve Ticaret Bakanlığı" bünyesinde görev yapan "Gümrük ve Ticaret Denetmeni" unvanı lağvedilerek tüm denetmenler "Ticaret Denetmeni" unvanı altında birleştirildi.

Böylelikle dış ticarete konu olan ürünlerin kalite ve güvenliğini denetleyen kadrolar ile bakanlığın sorumluğundaki ürünleri iç piyasada denetleyen denetmenler tek çatı altında Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri bünyesindeki Ticaret Denetmenleri Şube Müdürlüğünde toplandı.

Söz konusu birleşme iç piyasada elde edilen tecrübenin ithalat denetimlerine aktarılarak daha yerinde denetimler yapılmasına olanak vermekle beraber ithal edilen ürünlerin de iç piyasada takibine imkan tanıdı.

Bu sayede denetimlerin hızlı, etkin, verimli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi imkanı oluştu.