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    04.07.2020 - 12:12 | | AA

    Ticaret borsalarında 690 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü

    Ticaret borsalarında Ağustos 2019-Mayıs 2020 döneminde 690 bin tonun üzerinde fındığın işlem gördüğü bildirildi.

    Ticaret borsalarında 690 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü

    Giresun Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında 9 aylık dönemde gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

    Buna göre, söz konusu dönemde borsalarda toplam 690 bin 946 ton fındık işlem gördü.

    En fazla işlem 141 bin 328 tonla Sakarya'da gerçekleştirilirken bu kenti 130 bin 235 ton ile Ordu, 103 bin 761 ton ile Düzce/Bolu, 102 bin 552 tonla da Giresun Ticaret Borsası izledi.

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