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    30.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Ticarete gereksiz engel olmamalı

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ülkelerin ekonomik tedbirler aldıklarını belirterek, bu tedbirlerin hedefe yönelik, ölçülü, şeffaf ve geçici olmasının ve ticaret önünde gereksiz engeller yaratmamasının önem taşıdığını bildirdi.

    Ticarete gereksiz engel olmamalı

    İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Bakanlar Konseyi 2020 Toplantısı’na video konferans yöntemiyle katılan Pekcan bir konuşma yaptı.

    Merkez kuruluyor

    Dünyanın son dönemde Kovid-19 salgını nedeniyle eşi görülmemiş zorluklarla karşı karşıya kaldığına işaret eden Pekcan, bu süreçten ülkelerin dersler çıkardığını ve uluslararası iş birliğinin öneminin daha da iyi anlaşıldığını belirterek “İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde ülkeler salgınla mücadele için çeşitli ekonomik tedbirlere başvursa da bu tedbirlerin hedefe yönelik, ölçülü, şeffaf ve geçici olması, ticaret önünde gereksiz engeller yaratmaması önem taşıyor” dedi.

    Salgının, üretim süreçlerinin yapısının sorgulanmasına da yol açtığına, sanayi üretimi için dünyanın sadece belli coğrafyalarına bel bağlamanın çok büyük risk taşıdığına işaret eden Pekcan, bu dönemde ciddi problemlerle karşılaşan küresel değer zincirlerinin daha dayanıklı ve verimli hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

    Pekcan, “Pandemiyi daha iyi, verimli ve daha dirençli küresel değer zincirleri tasarlamak için bir fırsat olarak görmeliyiz. Bir yandan mevcut değer zincirlerinin dayanıklılığını ve verimliliğini artırırken, diğer taraftan küresel değer zincirlerinde çeşitlendirmeye gitmeliyiz” ifadesini kullandı.

    Öte yandan OECD’nin çalışmalarından Türkiye’nin yanı sıra başta Balkanlar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika olmak üzere, yakın coğrafyadaki ülkelerin de faydalanabilmesi amacıyla İstanbul’da bir merkezin kurulması amaçlanıyor.

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