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    26.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Ticari uyuşmazlığa 5 ayda kesin çözüm

    İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC), arabulucuda çözümlenemeyen ticari uyuşmazlıkların tahkimle çözülmesini amaçlayan Arabuluculuk-Tahkim (Med-Arb) projesini başlattı.

    Ticari uyuşmazlığa 5 ayda kesin çözüm

    Med-Arb işbirliği imza töreni ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, ISTAC Yönetim Kurulu Üyesi-Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar ve arabuluculuk merkezlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

    Projeyi kazan-kazan mantığıyla oluşturduklarını belirten Akıncı, “Ticari davalarda arabuluculuk zorunlu. Taraflar önce arabulucuya gidiyor, arabulucu nezdinde uzlaşma sağlanamazsa mahkemeye başvurmak gerekiyordu” dedi. Akıncı, Med-Arb ile arabulucuda uzlaşamayan tarafların tahkime başvurabileceğini, buradan çıkan kararların bağlayıcı olacağını ifade etti. ISTAC Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Öztatar da, “Arabulucuda süre 8 haftadır, orada çözülemezse ISTAC’a geldiğinde 3 aylık seri tahkim süreciyle 5 ayda çözüme gidilebilir” dedi.

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