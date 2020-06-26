Ticari uyuşmazlığa 5 ayda kesin çözüm

Med-Arb işbirliği imza töreni ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, ISTAC Yönetim Kurulu Üyesi-Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar ve arabuluculuk merkezlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.



Projeyi kazan-kazan mantığıyla oluşturduklarını belirten Akıncı, “Ticari davalarda arabuluculuk zorunlu. Taraflar önce arabulucuya gidiyor, arabulucu nezdinde uzlaşma sağlanamazsa mahkemeye başvurmak gerekiyordu” dedi. Akıncı, Med-Arb ile arabulucuda uzlaşamayan tarafların tahkime başvurabileceğini, buradan çıkan kararların bağlayıcı olacağını ifade etti. ISTAC Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Öztatar da, “Arabulucuda süre 8 haftadır, orada çözülemezse ISTAC’a geldiğinde 3 aylık seri tahkim süreciyle 5 ayda çözüme gidilebilir” dedi.