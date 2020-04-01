TİGİAD açıkladı! Corona virüs salgınında hangi önlemler alınmalı?

İşte o önlemler:

Corona virüs pandemisinin tüm dünyayı tehdit ettiği günlerde yayınladığımız basın bülteninde tehlikenin yaklaştığını ve bu salgınla mücadele sırasında hangi tip KKD‘lerin (kişisel koruyucu donanım) önem taşıdığını, ürünlerin zor bulunmasının nedenini ve bu sorunun toplum sağlığı için ne denli önem taşıdığını beyan etmiştik.

Covid-19 virüsünün dünya gündemine geldiği günden bu yana tüm ülkeler KKD stoklayarak hazırlık yaparken ülkemizde bir yıldır 2019/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ kapsamında KKD ithalatı engellenmekte ve KKD ithalatçısı birçok firmanın ticaret yapma özgürlüğü elinden alınmaktadır.

Riskin en yüksek seviyelerde hissedildiği bugünlerde yaptığımız çağrıların karşılık görmesi neticesinde koruyucu maskelerde bir yıldır süre gelen yüksek vergi oranlarının kaldırılması ve ithalatın önünde bariyer olan ITKIB Kayıt Sistemi Uygulamasının askıya alınması ile koruyucu maske ithalatının önünün açılmasını toplum sağlığı için atılmış en önemli adımlardan biri olarak görüyor ancak yeterli bulmuyoruz.

Ülkemizde pandeminin tehdidi ortadan kalkana kadar evden çıkılmamasının en yetkili makamlar tarafından önerilmesine karşın milyonlarca işçi hala çalışmak zorunda. Sanayinin durmaması, ekonomimizin ayakta kalması için gerekli olmakla beraber toplu alanlarda çalışan milyonlarca işçi salgından ve iş kazalarından korunmak için KKD kullanmak zorundadır. Salgını önlemenin bir yolu da çalışan herkesi korumaktan geçmektedir. Türkiye’nin KKD sektörünü temsil eden, üyeleri arasında bu ürünlerin en güvenilir üreticileri ve distribütörleri olan derneğimiz; toplum sağlığının riske edilmemesi için aşağıdaki önerilerin dikkate alınmasını talep etmektedir.

▪ Toplum sağlığı için alınan olağanüstü kararlarda STK ve sektör temsilcilerinin görüşleri alınmalı ve süreç dışında tutulmamalıdır.

▪ Salgınla mücadele devam ederken öncelik tabi ki de sağlık personelini korumak olmalı ancak 6331 sayılı yasa ile KKD kullanması zorunlu olan ve bu dönemde kalabalık ortamlarda çalışarak yüksek risk taşıyan milyonlarca işçinin öncelikle koruyucu maske ve diğer tüm KKD‘lere ulaşmasının önü açılmalıdır.

▪ Koruyucu maske üreten fabrikalar günümüzde özel sektör ve sanayiye zorunlu olarak sırtını dönmüş durumdadır. Tüm KKD üreticilerinin, sanayi ve halka satış yapan özel sektöre de ürün tedarik etmesi sağlanmalıdır.

▪ Koruyucu maske ve tulum üreten üreticilerimizin hammaddeye ulaşmakta yaşadıkları sorunlar ortadan kaldırılmalı, hammadde ithalatında uygulanan vergiler sıfırlanmalı, maske üreticilerimizin en yüksek girdisi olan hammadde fiyatlarının düşmesi için yerli hammadde üreticilerinin kriz dönemindeki fiyat politikası denetlenmelidir.

▪ Yerli üreticilere kapasite artırımı noktasında bölge ayrımı yapılmaksızın makine yatırımı ve istihdam destekleri verilmelidir. ▪ Yüksek talep ve arz eksikliğini fırsata çeviren merdiven altı üreticiler tespit edilmeli, insan sağlığını riske atan standart dışı sahte ürünlere karşı denetimler sıklaştırılmalı, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ürün testlerinin sayısı arttırılmalıdır.

▪ KKD üretimi mesleki yeterlilik gerektiren bir meslek grubu sınıfına sokulmalı, sektör dışından teknik bilgiye sahip olmayan kişilere üretim izni verilmemelidir.

▪ Salgın süresince anlaşıldığı üzere KKD ‘ler insan sağlığını koruyan ürünlerdir, geçmişte olduğu gibi gelecekte de insan sağlığını korumaya devam edecektir bu nedenle söz konusu can güvenliği olduğu için koruyucu maske, iş eldiveni, iş kıyafeti, iş ayakkabısı gibi KKD ‘ler, ithalata engel olan ITKIB Kayıt Sistemi uygulamasından süresiz muaf tutulmalıdır.

▪ Dünyanın en önemli KKD ihracatçısı olan Avrupa ülkelerinde uygulanan ihracat yasağı nedeniyle sanayimizin ekipmansız kalması yaklaşan başka bir risktir bu nedenle Asya ülkelerinden yapılan KKD ithalatlarında alınan ilave gümrük vergileri kaldırılmalıdır.

▪ Sağlık personelinin, sanayi çalışanlarının ve münferit halkın ihtiyacı olan KKD ‘ye kolay ulaşabilmesi için üretici ve ithalatçı firmaların temsilcileri dinlenmeli, açıklanan ekonomik tedbir ve destek paketlerinden faydalandırılarak bu süreçte faaliyetlerini aksatmadan devam etmeleri sağlanmalıdır.