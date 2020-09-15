TikTok, Oracle’a mı satılıyor?

TikTok’un sahibi ByteDance, bir süredir iki firmayla görüşmelerini sürdürüyor. Microsoft’un reddinden sonra Oracle’a satışa kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Çin devlet televizyonu ise bu satışı yalanladı. Washington Post, ByteDance’ın teknoloji partneri olarak Oracle’ı seçtiğini duyurdu. Reuters, satıştan çok şirketin ABD operasyonlarının yeniden yapılandırılacağı ve ABD’deki verisini Oracle’ın koruyacağını belirtti.