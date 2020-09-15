15.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
TikTok, Oracle’a mı satılıyor?
Çinli video paylaşım uygulaması TikTok’un, ABD’deki operasyonlarının satışı konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. TikTok, iki talibinden biri olan Microsoft’la görüşmeyi sonlandırdı. Bu gelişmeden sonra tek aday Oracle kaldı. Microsoft'tan yapılan açıklamada, ByteDance'ın TikTok’un ABD operasyonlarını Microsoft'a satmayacağını şirkete bildirdiği aktarıldı
TikTok’un sahibi ByteDance, bir süredir iki firmayla görüşmelerini sürdürüyor. Microsoft’un reddinden sonra Oracle’a satışa kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Çin devlet televizyonu ise bu satışı yalanladı. Washington Post, ByteDance’ın teknoloji partneri olarak Oracle’ı seçtiğini duyurdu. Reuters, satıştan çok şirketin ABD operasyonlarının yeniden yapılandırılacağı ve ABD’deki verisini Oracle’ın koruyacağını belirtti.