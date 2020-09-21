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    HaberlerEkonomi Haberleri TikTok’un değeri 60 milyar $ oldu
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    21.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    TikTok’un değeri 60 milyar $ oldu

    ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çinli sosyal medya platformu TikTok’un ABD’deki kolunun Oracle - Walmart ortaklığında satın alınmasına ilişkin  yapılması muhtemel anlaşmayı imzalayacağını duyurmasının ardından, Ticaret Bakanlığı’ndan TikTok yasağına ilişkin açıklamada geldi.

    TikTok’un değeri 60 milyar $ oldu

    ABD Ticaret Bakanlığı, “ulusal güvenliği koruma” gerekçesiyle Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasının indirilmesine yönelik yasağın bir hafta erteleneceğini duyurdu.

    Oracle ve Walmart

    Yaşanan olumlu gelişmeler ışığında ve Trump’ın yönlendirmesiyle 20 Eylül’de yürürlüğe girmesi planlanan TikTok uygulamasına ilişkin yasağın, 27 Eylül’e erteleneceği bildirildi.

    ABD Ticaret Bakanlığı, 18 Eylül’de sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat’in  20 Eylül’den itibaren indirilmesinin yasaklanacağını duyurmuştu.

    Öte yandan Bloomberg News, TikTok’un Oracle - Walmart ortaklığına satışta 60 milyar dolarlık değer üzerinden işlem yapılmasını istediğini yazdı.

    Buna göre bilişim şirketi Oracle TikTok Global’de yüzde 12.5 hisse alacak ve Amerikalılara ait veriyi kendi bulutuna saklayacak. Perakende devi Walmart’ın payı ise yüzde 7.5 olacak. İki şirket 60 milyar dolarlık değerlemeye razı olursa hisseler için Çin tarafına 12 milyar dolar ödeme yapacak.

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