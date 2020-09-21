TikTok’un değeri 60 milyar $ oldu

ABD Ticaret Bakanlığı, “ulusal güvenliği koruma” gerekçesiyle Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasının indirilmesine yönelik yasağın bir hafta erteleneceğini duyurdu.

Oracle ve Walmart

Yaşanan olumlu gelişmeler ışığında ve Trump’ın yönlendirmesiyle 20 Eylül’de yürürlüğe girmesi planlanan TikTok uygulamasına ilişkin yasağın, 27 Eylül’e erteleneceği bildirildi.

ABD Ticaret Bakanlığı, 18 Eylül’de sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat’in 20 Eylül’den itibaren indirilmesinin yasaklanacağını duyurmuştu.

Öte yandan Bloomberg News, TikTok’un Oracle - Walmart ortaklığına satışta 60 milyar dolarlık değer üzerinden işlem yapılmasını istediğini yazdı.

Buna göre bilişim şirketi Oracle TikTok Global’de yüzde 12.5 hisse alacak ve Amerikalılara ait veriyi kendi bulutuna saklayacak. Perakende devi Walmart’ın payı ise yüzde 7.5 olacak. İki şirket 60 milyar dolarlık değerlemeye razı olursa hisseler için Çin tarafına 12 milyar dolar ödeme yapacak.