TL’nin yükselişi sürüyor

Dolar/TL Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın sıkı para politikasının uzun süre devam etmesi gerektiği ve faiz indirimi için erken olduğu mesajıyla geçen hafta 200 günlük hareketli ortalamasının altına indi.



Gözler enflasyonda



Deniz Yatırım stratejisti Orkun Gödek, Reuters’ın paylaştığı değerlendirmede, şu yorumu yaptı: “Uzun bir süredir dikkat çektiğimiz kritik 7.24 seviyesi aşağı yönde geçilip kapanış takip edildikten sonra bir sonraki önemli destek noktası olarak 7.12’yi izleyeceğiz. Hafta ortasında açıklanacak olan ocak ayı enflasyonunda yıllık değişimin yüzde 15’in üzerinde izlenmemesi durumunda pozitif Türk Lirası yaklaşımı ivmelenebilir.”



Merkez’den mektup var

Merkez Bankası TCMB Kanunu’nun 42. maddesinde yer alan hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesi amacıyla hükümete enflasyon gelişmeleri hakkında açık mektup gönderdi.



2020 enflasyonundaki hedeflerin neden tutmadığını mektupta anlatan TCMB; para politikasındaki sıkı ve ihtiyatlı duruşun yüzde 5 hedefine ulaşılması beklenen 2023 yılına kadar kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini belirtti.



TCMB’nin 2006 başından itibaren uyguladığı açık enflasyon hedeflemesi rejimi kapsamında, enflasyon hedefinden belirgin olarak sapıldığında “hesap verme yükümlülüğü” mekanizması devreye giriyor.