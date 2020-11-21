TL’ye güven artacak yatırımlar hızlanacak

İş dünyası ile temaslarını artıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süre önce duyurduğu reform hareketine ilişkin yol haritasını netleştirecek açıklamalar yapıyor. Bu hafta TOBB ve TİM ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün de TÜYAP İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen 18. MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı’nı ziyaret etti.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, “Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat” olarak özetlediği dörtlü mekanizmayı çalıştırmayı amaçladıklarını, böylelikle girişimleri harekete geçirip yatırımları hızlandıracaklarını anlattı. TL’ye güveni artıracaklarını da kaydeden Erdoğan, bu yolda acı ilaç içmek gerektiğinin farkında olduklarını da ifade etti.

İmkanlar seferber

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın da aralarında bulunduğu bir heyetle MÜSİAD EXPO’yu ziyaret eden Erdoğan, şunları söyledi:

“Salgının 2. dalgasının tüm dünyayı kasıp kavurduğu bir dönemde nispeten daha iyi bir görünüme sahibiz. Ekonomi tarafında da her kesime yönelik desteklerle salgının yol açtığı sıkıntıları azaltmaya, paylaşmaya çalışıyoruz. Tüm imkanları seferber ederek üretimi, ihracatı, ticareti, istihdamı ayakta tutuyoruz.”

Sarmaldan çıkmak için acı ilaç

Milletin geleceğe güvenle bakabilmesi için alınması gereken tedbirleri hayata geçirmekten kaçınmadıklarını söyleyen Erdoğan şunları kaydetti:

“Gerekirse şu aşamada bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin de farkındayız. Dün yapılan faiz artırımı kararını bu çerçevede değerlendiriyorum. Asıl hedefimiz enflasyonu en kısa sürede önce tek haneli rakamlara, ardından orta vadeli hedeflerimizdeki seviyeye düşürerek faizlerin de buna uygun şekilde aşağı inmesini temin etmektir. Bunu başardığımızda kurun da istikrara kavuşacağını düşünüyorum. Türkiye’yi faiz, enflasyon, kur sarmalından çıkarmamız şarttır. Aksi halde sürekli bu tartışmayı yaşamak, bu bedelleri ödemek mecburiyetinde kalacağız. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Faiz netice değildir. Faiz, para kazanmak suretiyle insanları sömürmektedir.”

‘Dörtlü mekanizmayla ayağa kalkacağız’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hedeflerine ulaşmak için iş dünyasından ve vatandaşlardan somut destek taleplerinin olduğunu aktararak şöyle devam etti:

“Derdimiz yatırım, istihdam, üretim ve ihracat. Bu dörtlü mekanizmayı çalıştırdığımız zaman inanıyorum ki hep birlikte ayağa kalkacağız. Yerli ve uluslararası girişimcileri harekete geçirerek, üretim ve istihdamda kalıcı sonuçlar doğuracak yatırımların hızlanmasını temin edeceğiz. Milletimizin ve yatırımcıların milli paramız olan Türk lirasına güvenlerini artırarak, mevduatlardaki döviz ağırlığının azalmasını sağlamalıyız. Nitelikli istihdam oluşturan, enflasyona ve cari açığa yol açmayan yurt içi tasarruflardan ve yurt dışı yatırımcılardan gelen kaynaklarla finanse edilen bir büyümenin peşindeyiz. Adımlarımızı güvenin ve istikrarın bu sürecin kilit taşı olduğunun bilinciyle atıyoruz. Türkiye’ye güvenen herkesin kazanacağı bir yatırım iklimi oluşturuyoruz. Bunun için ihtiyaç duyulan her türlü adımı atacak, iş ve yatırım ortamını beklenen seviyeye çıkaracağız.”

‘Samimi ve verimli olun’

DEİK, TOBB, MÜSİAD ve TÜSİAD gibi iş insanlarını temsil eden yapılardan verimli ve samimi bir çalışma yürütmelerini beklediklerini kaydeden Erdoğan şöyle dedi:

“Özellikle ihracat süreçlerinde yer alan kurumlarımızın diğerinin rakibi değil tamamlayıcısı olarak görüyoruz. Bu yapılar ülke içinde hem de ülke dışında birbirleriyle ne kadar yakın çalışma ve işbirliği halinde olurlarsa ortak hedeflerimize o kadar hızlı ulaşırız.”

Çıta yükselecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası ve diğer kamu kurumları ile özel sektörün bundan sonra daha güçlü şekilde birlikte çalışacağını söyleyen Erdoğan, “Hem ekonomik politikalarımızı takip edecek hem de demokrasimizin ve özgürlüklerimizin çıtasını yükseltecek, hem milletimizin günlük hayatında rahatlamaya yol açacak hazırlıklar içerisindeyiz” dedi.