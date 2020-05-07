TL'ye saldırı devam ediyor! Yatırımcılar ellerinde olmayan TL ile nasıl döviz alıyor?

AA muhabirinin bankacılık kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Türk lirasının değer kaybetmesine oynayan Londra merkezli bazı finansal kuruluşlar, ellerinde olmayan TL ile hızlı bir şekilde ve yüksek miktarda döviz almaya kalktılar. Peki bu saldırı ne anlama geliyor? Doç. Dr. Kadir Tuna CNN Türk canlı yayınında süreci şu şekilde özetliyor:

Yapılan işlem aslında Lonra'daki swap piyasasında yapılıyor. Geçen yıl mart ayında da benzer bir durum olmuştu ve TL faizleri 1300 seviyesinin üzerine çıkmıştı. Burada yapılan işlem şu..Olmayan TL ile işlem yapmaya çalışıyorlar.

FAİZLERİN YÜKSELMESİNE NEDEN OLDU

Dolayısıyla TL bulmakta zorlanan bu kurumlar. TL'ye negatif bir bakış açısıyla burada faizlerin yükselmesine neden oldu. Geçen seneyle kıyasladığımız zaman şu an ki bir haftalık swap piyasasında özellikle son 4 günde TL üzerinde ciddi anlamda bir baskı oluşturmuş durumdalar. TL'nin burada uluslararası anlamda değer kaybını önemli ölçüde artıracak bir atak gerçekleştirdiklerini söyleyebiliriz.

YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞAN KURUMLAR OLDU

Swap anlaşması bir takas anlaşmasıdır. Yani siz elinizdeki bir yükümlülüğü karşı taraftaki bir yükümlülükle bunu takas edersiniz. Örneğin sizin Türk lirası yükümlülüğünüz vardır. Karşı tarafında döviz yükümlülüğü vardır. Bunu takas edersiniz.

Londra'daki yaşanan durum şu mevcutta bu işlemi yapanlar TL sınırlı olmasına rağmen elinde TL olmamasına rağmen bu yükümlülükleri değiştirmeye çalışan finansal kurumlar oldu.

Olmayan bir parayla işlem yaptığınız zaman doğal olarak buradaki faizler hızlı bir şekilde yükselmeye başladı. Geçmişte bunu mart ayında denediler. Bu hafta ise mayıstan itibaren böyle bir hamlenin yapıldığını görüyoruz. Bundan sonraki süreçte bu hamlenin tekrarı da mümkün. Buradaki düzenleyici otorite özellikle burada swap piyasasında alınacak tedbirlerle bu dalgalanmanın önüne geçeceğini tahmin ediyorum.