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    HaberlerEkonomi Haberleri TMSF yönetimindeki şirket 1262 kişiye istihdam sağladı
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    13.10.2020 - 17:56 | | AA

    TMSF yönetimindeki şirket 1262 kişiye istihdam sağladı

    Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimindeki Erciyes Anadolu Holding, bu yıl 182 yeni mobilya mağazası açarak 1262 kişiye istihdam sağladı.

    TMSF yönetimindeki şirket 1262 kişiye istihdam sağladı

     

     

    Erciyes Anadolu Holdingden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2020'de 182 yeni mobilya mağazası açan grubun, 1262 kişi için de istihdam oluşturmayı başardığı kaydedildi.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Erciyes Anadolu Holding Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin, kendilerine güvenen ortakları ve çalışanlarının desteği ile salgın sürecine rağmen büyümeye devam ettiklerini belirtti. 2020 yılında açılan 182 mağaza için 1262 personelin işe alımını gerçekleştirdiklerini ifade eden Ertekin, şunları kaydetti:

    "Yapımı tamamlanan yeni tesislerimizle birlikte mobilyada en iyi ve en kaliteli hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Erciyes Anadolu Holding ve markaları olarak sahip olduğumuz vizyon, ürün gruplarımızda gerçekleştirdiğimiz yenilikler, mağazacılık ve üretim alanlarında yaptığımız yatırımlarla üst seviyelere taşıdığımız perakendecilik anlayışımız ve yeni büyüme hedeflerimizle mobilya sektörünün lider markaları olarak emin adımlarla ilerlemekteyiz. Ülkemiz için en zor koşullarda dahi çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz."

     

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