TOBB: Bankalar başvuru almadan geri çeviriyor

Birkaç sektör dışında tüm firmalarda ciddi ciro kayıpları olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, devletin bu dönemde ekonomik etkileri kontrol altında tutabilmek için birçok tedbir açıkladığını hatırlattı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, alınan tüm bu tedbirlerin ana omurgasında da vergi ertelemeleri, kısa çalışma ödeneği ve düşük maliyetli işletme kredileri olduğuna dikkati çekerek, her üç tedbirin de firmaların faaliyetlerinin devam etmesi ve istihdamın korunması için çok önemli olduğunu ifade etti.



Kamu Bankaları: Gerçek dışı

Kamu bankaları, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun çıkışına, dün yaptığı ortak açıklamayla yanıt verdi: “Bugün Odalar Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıkloğlu’nun sosyal medya üzerinden; Kamu Bankalarına yönelik haksız ve gerçek dışı eleştirileri olmuştur” denilen açıklama şöyle devam etti:

“Tam mesai ile çalışan kamu bankaları olarak, ülkemizin virüs salgını ile ilgili finansal mücadelesine özveri içerisinde kesintisiz destek vermekteyiz. Kamu bankaları olarak, iş tutuşumuzla örtüşmeyen eleştirileri kabul etmediğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz.”