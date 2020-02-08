08.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
TOGG, 25 yerli firma ile işbirliğine gidiyor
Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile iş birliğinin çok iyi gittiğini belirterek, “Bizim TOGG’la şu an görüşen, aralarında elektrikli araçlara da parça üreten 60 civarında üyemiz var. 25 firmayla iş birliğine başladılar. Ama hedefleri 60 firmanın tamamıyla çalışabilmek” dedi.
Kanca, Türkiye’nin Otomobili fikrini en başından beri desteklediklerini belirterek, şunları kaydetti: “1.5-2 sene önce TOGG’daki arkadaşlar hibrit yerine tamamıyla elektrikli araç üreteceklerini söyleyince ben erken diye düşündüm. Ama onlar haklı çıktı. Mesela Volkswagen bir anda hibrit yerine elektriğe öncelik verdi. TOGG ekibi de bu geçişi öngördüler. Tarih onları haklı çıkardı. Bu haklılığın kredibilitesi var onlarda ve bu sayede kamuoyu daha çok güvendi, inandı.”
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Yazıcı da batarya konusunda da çalışma yapan üyelerinin bulunduğunu belirterek, “Ama TOGG’un ilk aracı için yerli bataryanın hazır olması gerçekçi değil, TOGG şu an bu bataryayı hazır almak zorunda” dedi.
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