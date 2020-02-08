TOGG, 25 yerli firma ile işbirliğine gidiyor

Kanca, Türkiye’nin Otomobili fikrini en başından beri desteklediklerini belirterek, şunları kaydetti: “1.5-2 sene önce TOGG’daki arkadaşlar hibrit yerine tamamıyla elektrikli araç üreteceklerini söyleyince ben erken diye düşündüm. Ama onlar haklı çıktı. Mesela Volkswagen bir anda hibrit yerine elektriğe öncelik verdi. TOGG ekibi de bu geçişi öngördüler. Tarih onları haklı çıkardı. Bu haklılığın kredibilitesi var onlarda ve bu sayede kamuoyu daha çok güvendi, inandı.”

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Yazıcı da batarya konusunda da çalışma yapan üyelerinin bulunduğunu belirterek, “Ama TOGG’un ilk aracı için yerli bataryanın hazır olması gerçekçi değil, TOGG şu an bu bataryayı hazır almak zorunda” dedi.