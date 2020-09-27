TOGG’un gelecekteki elemanları derse başladı

Otomotiv branşında istihdam garantili eğitim veren proje okullar arasına dahil edilen Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine merkezi sınavla öğrenci alındı. Kovid-19 salgını nedeniyle bu sene açılıp 30 öğrencinin yerleştirildiği Elektrikli Araçlar Dalı dahil lisenin tüm bölümlerinde öğrencilere uzaktan eğitim veriliyor.



İş garantili eğitim



Okul Müdürü Metin Sezer, son yıllarda meslek liselerinde eğitim niteliği ve talebin arttığını söyledi. Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı bünyesindeki Elektrikli Araçlar Dalı’nın, Türkiye’nin Otomobili’nin Bursa’da üretilecek olması ve lisenin kapasitesinin yeterli görülmesinden dolayı kendi okullarında açıldığını belirten Sezer, şöyle konuştu:



“Bölümün açılmasıyla Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanımız, Türkiye’de sınavla öğrenci alan meslek okulları arasında birinci sıraya yükselmiş oldu. Bunu gururla söyleyebiliyorum. İş birliği protokollerimiz arttı, eğitim esnasında yaptığımız çalışmalar sektörle iç içe yapılmakta ve istihdam garantili bir sonuç ortaya çıkmakta. Kendi alanlarında çalışmak isteyen çocuklarımız sektörde iş bulabilme imkanını garantilemiş oldu. OİB ile önümüzdeki 2 yılın aksiyon planı hazırlandı. Ekonomik destek, donatım, araç temini, hibrit, elektrikli araç, şarj istasyonu okula kazandırılacak.”



Sektör destekliyor



Motorlu Araçlar Teknolojisi Alan Şefi Kutlu Tek de Türkiye’de faaliyet gösteren otomobil fabrikalarından destek aldıklarını belirterek, “Ana hedeflerimizden biri, fabrikaların nitelikli asıl eleman ihtiyaçlarını karşılamak” diye konuştu.