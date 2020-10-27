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    HaberlerEkonomi Haberleri TOGG’un pili yarım saatte %80 dolacak
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    27.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    TOGG’un pili yarım saatte %80 dolacak

    Türkiye’nin Otomobili’nde kullanılacak bataryanın rakiplerine göre daha uzun menzil avantajı sağlayacağı bildirildi. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) Twitter hesabından “TOGG, sunacağı batarya teknolojisi sayesinde kullanıcılarına birçok alanda avantaj sağlayacak” notuyla, “Batarya Teknolojilerimiz Hakkında Detaylar” konulu bir video paylaşıldı.

    TOGG’un pili yarım saatte %80 dolacak

    Bataryanın rakiplerine göre daha uzun menzil avantajı sağlayacağı aktarılan videolu paylaşımda, “Lityum-iyon bataryamızda enerji ve güç yoğunluğunu optimize eden NMC (Nikel Manganez Kobalt Oksit) katodu kullanılacak” denildi.

    TOGG’un batarya paketinde iş ortağı olarak seçtiği Farasis’in geliştirdiği “NMC 811” kimyasının Nikel oranı açısından zengin olduğu belirtilen paylaşımda şu bilgiler verildi:

    “Modüllerimizde enerji yoğunluğu yüksek kesecik (pouch) tipi hücreler kullanılacak. Alüminyum muhafazalı kompakt modüller ile yüksek yapısal dayanım sağlanacak. Otomobillerimiz 300 ve 500 km menzile sahip olacak ve 30 dakikanın altında yüzde 80’e kadar şarj edilebilecek. Modüler yapısı sayesinde enerji depolama başta olmak üzere farklı sektörlerdeki birçok uygulamada kullanılabilecek.”

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