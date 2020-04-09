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    HaberlerEkonomi Haberleri TOKİ'den uyarı yapıldı! Dikkat...
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    09.04.2020 - 10:19 |

    TOKİ'den uyarı yapıldı! Dikkat...

    TOKİ adını kullanarak tapu için para isteyen dolandırıcılara karşı dikkatli olunması istendi.

    TOKİ'den uyarı yapıldı! Dikkat...

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ ismini kullanarak SMS gönderimi veya vatandaşlar aranarak TOKİ TAPU HARCI adı altında Akbank’ta açılan IBAN numarasına 2000 ve 1900 lira para yatırılması talep edildiğini açıkladı.

    Bu girişimlerin sahtecilik ve dolandırıcılık olduğunu duyuran TOKİ, tapu devir ve işlemlerinin sadece yetkili bankalarla yapıldığını duyurdu.

    TOKİ, mağdur olunmaması için bu tür girişimlere itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı.

    TOKİden uyarı yapıldı Dikkat...

    Elle seçiyorlar! Corona virüs sonrası...Adana’da corona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan tarihi Mısır Çarşısı ile bitişik olan Kasaplar Çarşısı faaliyetine devam ediyor. Satışların sürdüğü çarşıda, vatandaşlar ile tezgahlarda satış yapan esnafın sakatatları elleriyle seçmesi dikkat çekti.
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