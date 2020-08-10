Toplanan inek sütü miktarı haziranda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, haziranda yıllık bazda yüzde 3,1 artışla 864 bin 15 ton oldu. Bu oran ocak-haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarak 5 milyon 110 bin 499 tona çıktı.

Haziranda ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,3, protein oranı ise ortalama yüzde 3 olarak tespit edildi.

Ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde yüzde 8,7 artarak 122 bin 458 ton olarak gerçekleşti.

Ocak-haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi yüzde 11,9 artarak 841 bin 811 ton olarak kayıtlara geçti.

Ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 azalarak 91 bin 285 ton, ocak-haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 gerileyerek 534 bin 199 ton oldu.

Haziranda geçen yılın aynı ayına göre inek peyniri üretimi yüzde 22,1, tereyağı üretimi yüzde 14,7, yağsız süt tozu üretimi yüzde 13,2, kaymak üretimi yüzde 5,9 artarken, diğer peynirlerin (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) üretimi yüzde 2,6, ayran üretimi yüzde 4,9, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 23,3 düşüş gösterdi.

Ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre inek peyniri üretimi yüzde 9, tereyağı üretimi yüzde 8,4, tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 3,1, kaymak üretimi yüzde 2,4 artış kaydederken, yağsız süt tozu yüzde 3,2, diğer peynirler (koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 3,9, ayran üretimi yüzde 19,1 azaldı.