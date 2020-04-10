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    10.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Toplu iş sözleşmesi ‘video konferans’la

    Tez - Koop - İş Sendikası ile Migros Ticaret AŞ ve bağlı iş yerlerini kapsayan ve 28 bin 500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle yapıldı.

    Toplu iş sözleşmesi ‘video konferans’la

    Sendikadan yapılan açıklamaya göre, taraflar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Kovid-19 tedbirleri kapsamında, çalışanların hak kaybına uğramaması için toplu iş sözleşmesi görüşmelerini sürdürdü.

    Yüzde 14 - 19 zam

    Toplu iş sözleşmesi anlaşmasının sağlandığı toplantı, salgın nedeniyle Ankara’daki Tez - Koop - İş Sendikası Genel Merkezi’nden ve İstanbul’daki Migros Ticaret AŞ Genel Müdürlüğü’nden katılımlarla video konferans yoluyla yapıldı. Sözleşmeye imzalar, metnin kargoyla karşılıklı gönderilmesiyle atıldı.
    Tez - Koop - İş Genel Sekreteri Hakan Bozkurt, Kovid-19 nedeniyle çalışmalarını zor şartlar altında yürüten market çalışanlarına teşekkür ederek, bu süreçte market çalışanlarının hakları için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

    2022 sonuna kadar geçerli olacak anlaşmaya göre, birinci yıl brüt ücretlere kıdem yıllarına göre yüzde 14 ile yüzde 19 arasında değişen oranlarda, ikinci ve üçüncü yıl ise Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen yıllık TÜFE artışı oranında zam yapılacak.
    Sosyal hak ve yardımlarda yıllık yüzde 11 ile yüzde 15.5 arasında değişen oranlarda artış yapılacak.
    Böylece çalışanlara ödenen kasa tazminatı, yemek, gıda, evlenme, askerlik, doğum, ölüm, eğitim, yakacak, giyim yardımları, yıllık izin harçlığı, bayram harçlığı gibi sosyal yardımların miktarı artırılacak.

    1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak toplu iş sözleşmesinden doğan ücret farkları, 10 Nisan’da çalışanlara ödenecek.

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