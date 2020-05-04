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    HaberlerEkonomi Haberleri Toshiba Japonya, Hyundai ve Kia ABD fabrikalarını açıyor
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    04.05.2020 - 12:10 |

    Toshiba Japonya, Hyundai ve Kia ABD fabrikalarını açıyor

    Japonya merkezli çokuluslu tüketici ürünleri, elektronik cihazlar ve parçaları üreticisi Toshiba, Japonya'daki fabrikalarında üretime 7 Mayıs'ta yeniden başlayacağını açıkladı. Güney Kore merkezli otomotiv şirketleri Hyundai ve Kia da, ABD'deki fabrikalarında bu hafta içinde üretime başlayacaklar.

    Toshiba Japonya, Hyundai ve Kia ABD fabrikalarını açıyor

     

    Toshiba, Covid-19 salgını nedeniyle üretime verdiği 17 günlük aranın ardından, Japonya genelindeki tüm fabrikalarında 7 Mayıs'tan itibaren yeniden üretime başlanacağını duyurdu. Şirketin 76,000 çalışanı 7 Mayıs'tan itibaren iş başı yapacak.

    Toshiba iki hafta önce yaptığı açıklamada, pandemi nedeniyle Japonya'daki tüm birimlerinde faaliyetleri durdurduğunu, ayrıca 2019 bilanço sonuçlarını açıklamayı da Mayıs sonuna ertelediğini duyurmuştu.

    Güney Kore otomotiv şirketleri de yaptıkları açıklamalarda, ABD'deki fabrikaların piyasa koulları uygun olduğu sürece üretime devam edecekleri belirtildi.

    Hyundai'nin Alabama'daki fabrikası 18 Mart'tan bu yana, Kİa'nın Georgia'daki fabrikası da 30 Mart'tan bu yana kapalıydı.

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