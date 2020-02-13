Trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 2010 yılına göre %53,4 arttı

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, taşıt cinslerine göre artış oranlarında ise özel amaçlı taşıtlar %84,5 ile ilk sırada yer aldı.

Özel amaçlı taşıtlardaki artışı sırasıyla %65,7 ile otomobil, %58,3 ile kamyonet, %39,4 ile motosiklet, %35,9 ile traktör, %27,5 ile minibüs, %16,3 ile kamyon ve %2,3 ile otobüs takip etti.

Ankara 264 otomobil ile birinci sırada

Türkiye'de 2010 yılında bin kişi başına 102 otomobil düşerken bu sayı 2019 yılında 150 oldu. İllere göre bin kişi başına düşen otomobil sayıları incelendiğinde ise, ilk 5 il sırasıyla Ankara, Muğla, Antalya, Burdur ve Denizli olurken son 5 il sırasıyla Muş, Siirt, Ağrı, Şırnak ve Hakkari oldu.

Trafiğe kayıtlı motorlu taşıtların ortalama yaşı 13,8 olarak hesaplandı

Trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları 2019 yılı itibariyle yaş ortalamalarına göre incelendiğinde traktörlerin yaş ortalamasının 23,9, kamyonların 16,6, minibüslerin 13,7, motosikletlerin 13,5 otobüslerin 13,5, otomobillerin 12,8, özel amaçlı taşıtların 12,7 ve kamyonetlerin 11,7 olduğu görüldü.