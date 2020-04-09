Trendyol’dan KOBİ’ye 80 milyon TL destek

Ödeme süresini kısaltan Trendyol, iş ortağı KOBİler için 20 milyon TL’lik finansman desteği sağlarken, eğitim, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için de 60 milyon TL’lik ek kaynak ayırdı. Trendyol, bu dönemde ücretsiz eğitimleriyle KOBİlerin dijitalleşmesine de yatırım yapacak.

İş ortağı KOBİlerin operasyonel süreçlerinde ihtiyaç duymaları halinde onlara geçici personel bulma konusunda yardımcı olacak.

45 bin iş ortağı var

Trendyol, KOBİ Destek Paketi kapsamında kobilerin iş devamlılığına destek olmak amacıyla, 4 Nisan 2020 tarihinden itibaren tüm kategorilerdeki 45 bin kobi iş ortağı için vadelerini yeniden düzenledi. Platform, bu kapsamda iş ortağı KOBİlere toplam 20 milyon TL tutarında finansman desteği sağlamış olacak.

Trendyol, pakette pazarlama için de 60 milyon TL’lik ek kaynak ayırarak tüm kategorilerde pazarlama desteği verecek. Pazarlama desteği ve kampanyalar ile ilgili duyurular, Trendyol Satıcı Paneli üzerinden yapılıyor. Trendyol ailesine yeni katılan KOBİler de bu destekten faydalanabilecek.