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    HaberlerEkonomi Haberleri Trump: Ekonomiyi erken açmak, daha geç açmaktan iyidir
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    08.04.2020 - 13:09 | | DHA

    Trump: Ekonomiyi erken açmak, daha geç açmaktan iyidir

    ABD Başkanı Donald Trump, ekonomiyi "daha yakın zamanda" açmanın, geç açmaktan daha iyi olduğunu ve bunu planladığını söyledi.

    Trump: Ekonomiyi erken açmak, daha geç açmaktan iyidir

    Fox News televizyonuna konuşan Trump, ABD'nin uzun süre kapalı kalması için kurulmadığını vurguladı.

    Covid-19 vaka sayısının da önümüzdeki haftalarda azalmaya başlamasının beklediğini vurgulayan Trump, bunun ardından eğrinin yatay duruma dönüşeceğini savundu.

    Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow da, Salı günü yaptığı açıklamada ABD yönetiminin ekonomiyi birkaç hafta içinde yeniden başlatmayı umduğunu söyledi.

    Kudlow, bu amaçla ön çalışmaların da içeriye dönük olarak planlanmaya başladığını açıkladı.

    Fox News'a konuşan Kudlow, Trump'ın, ekonomiyi mümkün olduğunca önce yeniden başlatmayı istediğini söyledi, ancak bu konunun coronavirüs salgınındaki gelişmelere bağlı olduğunu vurguladı.

    Pandemi bağlamında ABD'nin, bazı parametreler bazında bazı yavaşlama belirtileri yaşamaya başladığının altını çizen Kudlow, buradan hareketle, mağazalar, restaurantlar ve diğer benzeri işletmelerin kısa sürede çalışmaya başlayabileceğini belirtti.

      Corona virüsün görülmediği tek yer! Salgından korunmalarının sırrı ise...Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınının Avrupa'daki merkez üssü haline gelen İspanya’nın Cadiz kentine bağlı Zahara de la Sierra kasabası, ülkede corona virüs (Covid-19) tespit edilmeyen tek kasaba olarak biliniyor. Corona virüs vakası görülmeyen tek yer olan Zahara de la Sierra kasabası kapılarını Demirören Haber Ajansı'na açtı. Zahara de la Sierra Belediye Başkanı Santiago Galvan, corona virüsten korunmanın sırrını açıkladı.
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