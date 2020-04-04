Trump enerji şirketlerinin yöneticileriyle görüştü

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Trump, Exxon Mobil, Chevron, Occidental Petroleum, Devon Energy, Phillips 66, Energy Transfer Partners, Continental Resources ve Hilcorp gibi ABD'li enerji şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi.

Enerji piyasasındaki son gelişmeler ve Kovid-19 salgınının enerji sektörüne etkisinin görüşüldüğü toplantıda, Trump, bütün dünyanın Kovid-19 "belasından" kurtulmaya çalıştığını ifade etti.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile petrol üretimine ilişkin görüştüğünü belirterek, iki liderin küresel petrol piyasasında istikrarın sağlanmasını istediğini aktardı.

Suudi Arabistan liderliğindeki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı bazı üretici ülkelerin 6 Mart'ta gerçekleştirdikleri toplantıda petrol üretimlerini kısma kararı alamaması, petrol fiyatlarında sert düşüşlere neden olmuştu.

Petrol piyasasındaki Kovid-19 kaynaklı düşük talep ve artan arz fazlasının etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı hafta başında 21,67 dolara kadar gerileyerek, 2002'den bu yana en düşük seviyesini görmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce dostum Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştüm. O da Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Bu ülkelerin petrol üretimlerini günlük 10 milyon varil, belki de daha fazla azaltmalarını bekliyor ve umuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Azerbaycan Enerji Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, OPEC ile OPEC dışı bazı üretici ülkeler arasındaki toplantının 6 Nisan'da video konferans yoluyla düzenleneceğini ve toplantının, Trump ile yapılan görüşmelerin ardından Suudi Arabistan'ın daveti üzerine gerçekleştirileceğini bildirmişti.

Bu gelişmelerin ardından, Brent türü ham petrolün varil fiyatı, gün içinde 34,99 dolara kadar yükselirken, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 29,12 dolara kadar çıktı.