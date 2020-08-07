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    HaberlerEkonomi Haberleri Trump'tan Kanada'ya kötü haber! İmzayı attı...
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    07.08.2020 - 00:11 | | AA

    Trump'tan Kanada'ya kötü haber! İmzayı attı...

    ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'dan ithal edilen alüminyuma yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması için kararname imzaladı.

    Trump'tan Kanada'ya kötü haber! İmzayı attı...

     

    Trump, Ohio eyaletinde yaptığı konuşmada, Kanada'ya daha önce uygulanan yüzde 10'luk gümrük vergisini geçen yıl kaldırdıklarını anımsatarak, "Yönetimim, Kanada hükümetinden alüminyum endüstrilerinin bizim ülkemize akarak, iş alanlarımızı yok etmeyeceğine yönelik aldığı söz üzerine gümrük vergisini kaldırmıştı çünkü bunu yapıyorlardı." dedi.

    Kanada'nın ABD'den yararlandığını öne süren Trump, bu yüzde 10'luk gümrük vergisinin uygulanması için bir kararname imzaladı.

    İstanbul'da ekonomi zirvesi yapıldıBeşiktaş'ta bu akşam Türkiye Bankalar Birliği ev sahipliğinde ekonomi zirvesi gerçekleştirildi.
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