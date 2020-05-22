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    HaberlerEkonomi Haberleri Trump'tan kritik corona virüs açıklaması: İkinci dalgası olursa...
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    22.05.2020 - 00:58 | | AA

    Trump'tan kritik corona virüs açıklaması: İkinci dalgası olursa...

    Gelen son dakika haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump, ikinci bir yeni tip Corona virüs (Covid-19) dalgası olması durumunda ülke ekonomisini durdurmayacaklarını açıkladı.

    Trump'tan kritik corona virüs açıklaması: İkinci dalgası olursa...

     

    Trump, Michigan eyaletinde Ford'un üretim tesisine yaptığı ziyaret esnasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

    "İkinci bir Kovid-19 salgını olmasından endişeli misiniz?" şeklindeki bir soruyu Donald Trump, "İnsanlar bunun uzak bir olasılık olduğunu söylüyor. Ancak ikinci dalga ortaya çıkarsa ortalığı yatıştıracağız. Ülkemizin ekonomik faaliyetini durdurmayacağız." diye yanıtladı.

    Ülkesinin salgın sürecinden çok şey öğrendiğini kaydeden Trump, gelecek dalgalara da son derece hazırlıklı olduklarını savundu.

    65 yaş üstü vatandaşlar memleket yolundaSağlık Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda gittikleri yerden 1 ay dönmemek kaydıyla seyahat izni verilen 65 yaş üstü vatandaşlar memleketlerine gitmek için yola çıktı.
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