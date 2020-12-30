TSE pazar payını artırmayı hedefliyor

Şahin, AA muhabirine, Enstitünün bu yılki çalışmaları ve gelecek döneme ilişkin hedeflerini anlattı.

Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri faaliyetlerden bahseden Şahin, tıbbi cihazlar ve kişisel koruyucu ekipmanlar alanında ihtiyaç duyulabilecek öncelikli standartlara erişimi ücretsiz hale getirdiklerini anımsattı.

Şahin, yıkanabilir bez maskeler için "TSE K 599" standardını belirlediklerine işaret ederek, "Böylelikle normalleşme sürecinde vatandaşların günlük maske ihtiyacının karşılanması adına önemli bir adım attık. Dünyada bu alanda standartları oluşturan üçüncü ülke olduk." diye konuştu.

Salgın sonrası dönemi göz önünde bulundurarak, yapılan üretimin veya sunulan hizmetin güvenilir ve hijyenik üretim standartlarına uygunluğunun belgelendirilmesi amacıyla, "TSE COVID 19 Güvenli Üretim", "TSE COVID 19 Güvenli Hizmet" ve "Okulum Temiz" belgelendirme programlarını hayata geçirdiklerini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda şimdiye kadar 4 bin 250'nin üzerinde kurum ve kuruluşu belgelendirdik. İç turizmden yabancı ziyaretçilere, ulaşımdan konaklamaya, tesis çalışanlarından yolcuların kendi sağlık durumuna uzanan geniş yelpazede alınması önerilen tedbirleri içeren 'Güvenli Turizm Belgelendirme Programı' kapsamında belgelendirme çalışmalarımız da devam ediyor."

"Ülkemizdeki uzmanları ayna komitelere katılmaya davet ediyoruz"

Şahin, TSE'nin standardizasyon çalışmalarında ISO, IEC, CEN ve CENELEC gibi uluslararası kuruluşlarının yönetim organlarında görev alarak Türkiye'nin uluslararası standartların hazırlanması sürecinde etkinliğini artırdığını vurguladı.

Söz konusu kuruluşların bünyesindeki teknik komitelerde uluslararası standartların hazırlandığına dikkati çeken Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin sanayicileri, akademisyenleri ve konusunda uzman her paydaş burada söz sahibidir. TSE olarak bunun altyapısını hazırladık. Başlıca hedefimiz, bu komitelerdeki temsiliyetimizi artırmak. Bu kapsamda ülkemizdeki uzmanları ayna komitelere katılıp uluslararası standartlarda belirleyici olmaya davet ediyoruz. Uluslararası standartların hazırlanmasında ülkemizin aktif rol oynayacağı, standartlara sadece uyan değil, onları belirleyen bir ülke olma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz."

Şahin, sertifikasyon, muayene-gözetim ve test hizmetleri altyapılarını iş dünyasının uygunluk değerlendirme alanındaki ihtiyaçları doğrultusunda güçlendirdiklerini anlattı.

Uygunluk değerlendirme hizmetlerinde Türkiye ve dünyadaki pazar paylarını artırmak için yaptıkları çalışmalara değinerek, 2020'de bu alandaki hizmet sayısının 48'e ulaştığını bildirdi.

Şahin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile 2019'da imzaladıkları protokol kapsamında, bu yıl 81 ilde akaryakıt dispenser sayaçları ve kantar periyodik muayenelerini gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santralinde kullanılacak ekipmanlara denetim

Nükleer enerji sektöründe yerli katkının artırılması, teknoloji transferi, insan kaynağının ve milli standartlarımızın geliştirebilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için ekipman üretecek 29 farklı üreticinin imalatçı onayı denetimleri Enstitümüzce tamamlandı. Başta Rusya, Ukrayna ve Avrupa ülkeleri olmak üzere 3 yıl içinde 200'e yakın yabancı menşeili imalatçının denetimini gerçekleştireceğiz. Bu çerçevede inşaat ve saha denetimleri alanında Akkuyu NGS'nin kurucu, alt yüklenicileri ve nükleer yapı denetimi şirketlerine ilişkin saha kontrollerinin yapılıp raporlanması faaliyetlerine başladık."

Şahin, Akkuyu NGS için ekipman üreten firmalarda üretilen nükleer güvenlik açısından önemli ekipmanların imalat denetimlerini de yaptıklarına işaret ederek, TSE'nin ayrıca doğal gaz depolama ve sondaj çalışmaları konularında da proje yönetim hizmeti sağladığını bildirdi.

"Tüm hizmet birimlerinin bir arada olacağı kompleksin çalışmalarına başladık"

Gelecek yıl hizmetlerinin artarak devam edeceğini vurgulayan Şahin, TSE'nin Akkuyu NGS, Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesi, Konya Karapınar GES Santrali Projesi gibi Türkiye'nin önemli projelerine standardizasyon ve uygunluk değerlendirmedeki altyapı ve birikimiyle teknik destek vermeye devam edeceğini söyledi.

Şahin, Enstitünün hedeflerine değinerek, "Önümüzdeki yıllarda ulusal ve uluslararası alanda stratejik ve öncelikli sektörler başta olmak üzere ihtiyaç duyulan uygunluk değerlendirme hizmetlerinde TSE'nin pazar payını arttırmak öncelikli hedeflerimizden biri. Ülkemiz standardizasyon ve uygunluk değerlendirme alt yapısını güçlendirecek, yurt dışı bağımlılığını azaltacak ve TSE'nin tüm hizmet birimlerinin bir arada hizmet sunacağı bir kompleksin test ve değerlendirme kampüsünün kurulması için de çalışmalara başladık." dedi.