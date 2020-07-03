TÜBİTAK BİLGEM personel alacak

TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'deki ilanına göre başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" üzerinden yapılacak.
Adaylar, başvuru koşullarına ilişkin bilgilere, Kurumun (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından ulaşabilecek.
Ne maske taktılar, ne de sosyal mesafe kuralına uydular!Asker uğurlama eğlencesinde el ele halay çeken yüzlerce kişi pes dedirtti. Uzmanlar, “Müzikten duyamadıkları için yüksek tonda konuşma, şarkı söylemeleri ağızdan çıkan virüs miktarını artırıyor. Böyle giderse eski tedbirler geri gelir” uyarısı yaptı.