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    HaberlerEkonomi Haberleri TÜBİTAK'a 11 personel alınacak
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    06.07.2020 - 09:57 | | AA

    TÜBİTAK'a 11 personel alınacak

    Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) çeşitli birimlerinde 11 personel istihdam edilecek.

    TÜBİTAK'a 11 personel alınacak

     

    Kurumun, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK'ın Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) ile Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsüne, Ar-Ge, memur ve dağıtıcı kadrolarında personel alınacak.

    Başvurular 27 Temmuz'a kadar yapılabilecek. Sınavla ilgili koşullara ve süreçlere, kurumun (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının (www.ailevecalisma.gov.tr) ve Türkiye İş Kurumunun (www.iskur.gov.tr) internet sayfalarından ulaşılabilecek.

    Başvurular TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek. 

     

    Sokak ortasında adamı tekme tokat döven kadınlar kameradaEsenyurt’ta 4 kadın tekme ve tokatlarla bir adama saldırdı, caddede yürüyen vatandaşlar ise neye uğradığını şaşırdı. Adamın ve kadınların eline geçeni birbirine fırlattığı kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.
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