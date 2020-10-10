TÜİK sitesi yenilendi

Kullanıcı deneyimi göz önünde bulundurularak Kurumsal, İstatistik Veri, Coğrafi İstatistik, İnfografik ve Ulusal Veri Yayımlama Takvimi portalları olmak üzere birbiriyle entegre çalışan bir yapı oluşturuldu.

Kurumsal Portalda, TÜİK hakkındaki genel bilgilere erişilebildiği gibi e-Hizmetler, TÜİK Uygulamalarına erişim sağlanıyor. Kullanıcıların TÜİK verilerine daha kolay ulaşabilmeleri için mobil uygulama alanında çalışmalar sürdürülüyor. IOS ve Android platformları için kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik mobil uygulamalar geliştirilerek kısa sürede yayına alınacak.