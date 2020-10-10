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    HaberlerEkonomi Haberleri TÜİK sitesi yenilendi
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    10.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    TÜİK sitesi yenilendi

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yeni web platformunu ziyaretçilerin kullanımına sundu. TÜİK’in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, beş ayrı portaldan oluşan yeni platform, kurumun yenilenen güçlü bilişim yapısıyla üç ayda hazırlandı.

    TÜİK sitesi yenilendi

    Kullanıcı deneyimi göz önünde bulundurularak Kurumsal, İstatistik  Veri, Coğrafi İstatistik, İnfografik ve Ulusal Veri Yayımlama Takvimi portalları olmak üzere birbiriyle entegre çalışan bir yapı oluşturuldu.

    Kurumsal Portalda, TÜİK hakkındaki genel bilgilere erişilebildiği gibi e-Hizmetler, TÜİK Uygulamalarına erişim sağlanıyor. Kullanıcıların TÜİK verilerine daha kolay ulaşabilmeleri için mobil uygulama alanında çalışmalar sürdürülüyor. IOS ve Android platformları için kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik mobil uygulamalar geliştirilerek kısa sürede yayına alınacak.

     

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