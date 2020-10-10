10.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
TÜİK sitesi yenilendi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yeni web platformunu ziyaretçilerin kullanımına sundu. TÜİK’in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, beş ayrı portaldan oluşan yeni platform, kurumun yenilenen güçlü bilişim yapısıyla üç ayda hazırlandı.
Kullanıcı deneyimi göz önünde bulundurularak Kurumsal, İstatistik Veri, Coğrafi İstatistik, İnfografik ve Ulusal Veri Yayımlama Takvimi portalları olmak üzere birbiriyle entegre çalışan bir yapı oluşturuldu.
Kurumsal Portalda, TÜİK hakkındaki genel bilgilere erişilebildiği gibi e-Hizmetler, TÜİK Uygulamalarına erişim sağlanıyor. Kullanıcıların TÜİK verilerine daha kolay ulaşabilmeleri için mobil uygulama alanında çalışmalar sürdürülüyor. IOS ve Android platformları için kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik mobil uygulamalar geliştirilerek kısa sürede yayına alınacak.
Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.