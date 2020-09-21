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    21.09.2020 - 12:39 | | DHA

    Tüketici Güven Endeksi hesaplama yöntemi güncellendi

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici değerlendirmelerini, beklentilerini ve eğilimlerini ölçmek üzere hazırlanan "Tüketici Güven Endeksi"nin hesaplama yönteminin güncellendiğini duyurdu.

    Tüketici Güven Endeksi hesaplama yöntemi güncellendi

    TÜİK'ten yapılan açıklamada, "Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Finansal İşler Genel Müdürlüğünün tavsiyeleri doğrultusunda ve endeksin uluslararası karşılaştırılabilirliğini sağlamak amacıyla Tüketici Güven Endeksinin hesaplama yöntemi güncellendi. Güncellenen endeks serileri 22 Eylül tarihinde saat 10:00da 'Tüketici Güven Endeksi, Eylül 2020' haber bülteni ile yayımlanacaktır. Eski yöntemle hesaplanan endeksler de haber bülteni tablolarında yayımlanmaya devam edilecektir" denildi.

    "Tüketici değerlendirmelerini, beklentilerini ve eğilimlerini ölçmek üzere 'tüketici eğilim anketinin' uygulamakta, bu anket sonuçlarının kullanılarak da aylık olarak tüketici güven endeksinin hesaplandığı belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

    'Avrupa Birliği metodolojisi ile tam uyumlu olarak hazırlanan tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin; maddi durum, genel ekonomik durum, harcama ve tasarruf eğilimleri gibi konulardaki mevcut durum değerlendirmeleri ve gelecek dönem beklentileri ölçülmektedir.

    'Tüketici eğilim anketinde bulunan 18 soru için alt endeksler hesaplanmakta ve yayımlanmaktadır. 

    "Tüketici güven endeksi aşağıda verilen dört alt endeksin aritmetik ortalaması alınarak hesaplanmaktadır;

    1. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi

    2. Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi

    3. Gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısı beklentisi

    4. Gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali

    "Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Finansal İşler Genel Müdürlüğü (DG ECFIN) tarafından 2018 yılında tüketicilerin değerlendirme ve beklentilerini daha iyi ölçmek, düşüncelerini daha iyi yansıtmak ve endeksin kalitesini artırmak amacı ile çalışmalar yapılmıştır. 

    "Bu çerçevede, oluşturulan yeni tüketici güven endeksi hesaplamalarına 12 aylık dönem için "işsiz sayısı beklentisi" ve "tasarruf etme ihtimali" endeksleri dahil edilmezken, diğer iki alt endeks hesaplamalarda yer almıştır.

    "Bu kapsamda, Ocak 2019 tarihinden itibaren DG ECFIN tarafından tüketici güven endeksi aşağıda belirtilen alt endeksler kullanılarak hesaplanmaya başlanmıştır;

    1. Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu

    2. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi

    3. Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi

    4. Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi."

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