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21.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Tüm gözler faiz için Merkez Bankası’nda

Ekonomistler, bugünkü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinin sabit bırakılmasını beklerken, olası bir faiz artışının ise sürpriz olarak değerlendirileceğini belirtti.

Tüm gözler faiz için Merkez Bankası’nda

Merkez Bankası (TCMB), geçen ayki PPK toplantısında politika faizini 200 baz puanlık artışla yüzde 15’ten yüzde 17’ye çıkarmıştı.

Enflasyon etkisi

Ekonomistler, bugünkü toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının sabit bırakılacağını tahmin ediyor. AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, enflasyonun önümüzdeki dönemde yüzde 15 civarını fazla aşmayacağı öngörüsü ile TCMB’nin politika faizini bir süre bu seviyede tutacağı yönünde gösterdiğini dile getirdi. Bürümcekçi, “Gerek hane halkı dolarizasyonunun devam etmesi gerekse enflasyonda yukarı yönlü sürprizlerin devam edebileceğini düşündüğümden TCMB’nin ılımlı bir faiz artışı (en fazla 100 baz puan) ile artırım sürecini sonlandırmasının mevcut dengeler açısından daha doğru olacağını düşünüyorum” yorumunda bulundu.
Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Özlem Bayraktar Gökşen de kurum tahmininin politika faizinde değişim olmaması yolunda olduğunu söyledi.

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