Tüm Türkiye’ye yetecek makarna kapasitemiz var

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde etkisini sürdürüyor. Salgınla beraber çok sayıda insanı endişelendiren gıda stoğu konusunda hepimizi rahatlatan açıklama Türkiye’nin en büyük makarna ve bakliyat üreticilerinden biri olan Arbella Makarna Kurucu Başkanı Hasan Arslan’dan geldi. Panik yapmaya gerek olmadığını belirten Arslan, “Tüm Türkiye’nin bakliyat ve makarna ihtiyacını karşılayacak kapasitemiz vardır” dedi. Arbel AŞ ve Arbella Kurucu Başkanı Arslan, aynı zamanda ÇUGİDER Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı, ASKON Mersin Şube Başkanlığı ve Metemder Kurucu Başkanlığı görevlerini de yürütüyor. Milliyet’e konuşan Arslan, "Vatandaşlarımız için 24 saat kesintisiz üretim yapıyoruz. Devletimizin yanında, milletimizin hizmetindeyiz" diye konuştu.

‘Paniğe gerek yok’

Günlük 700 ton makarna üretimi, 1000 ton bakliyat işleme ve paketleme kapasitesi ile bütün personellerinin 7/24 mesai yaptığını belirten Arslan, “Tüm market zincirlerine, bölgelerde bulunan bayilere gönderi yapmaktayız. Vatandaşlarımızın panik yapmasına gerek yoktur. Covid-19 ismi verilen ve tüm dünyayı etkisi altına illet hastalık sebebi ile ülkemizde yaşatılmak istenen panik havasına gerek olmadığını belirtmek isterim. Çok şükür Türkiye’ye yetecek kadar kapasitemiz vardır” şeklinde konuştu.

İhtiyaç sahiplerine makarna

“Bölgemizde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza da ilk etapta makarna dağıtımı yaptık” ifadesini kullanan Arslan, şöyle devam etti:

“Mersin merkezli firmamız, yıllık 180 bin ton irmik ve 160 bin ton makarna üretim kapasitesine sahiptir. Afrika ülkelerinden AB ülkelerine, Japonya’dan Kanada’ya kadar geniş bir coğrafyada yüze yakın ülkeye hem ihracat yapmakta hem de merkez ofislerimiz bulunmaktadır. Aynı zamanda 25 yılı aşkın süredir, Uluslararası Yardım Kuruluşları, Kızıl Haç, Birleşmiş Milletler gibi yardım kuruluşlarının gıda ve acil yardım malzemeleri tedarikçisi olarak faaliyet göstermekteyiz. Türkiye’nin de yüzde 40 bakliyat ihtiyacına cevap verecek kapasite bulunmaktadır.”

‘Bölgede lideriz’

Arbel’in Türkiye’nin ve bölgenin bakliyat ticaretinde en büyük firma olduğunu ifade eden Arslan, şunları söyledi: “Bunu çok net olarak söylebiliriz. Kapasite yönünden saymak gerekirse günlük 500 tonluk bulgur, 500 tonluk kırmızı mercimek üretimi ve günlük 800 tonluk eleme yapabilecek kapasiteye sahip olan Arbel, tüm bakliyat ürünlerinde açık ara liderliğini devam ettirmektedir. Sadece Türkiye'de bakliyat konusunda lider ve iddialı olmamakla beraber aynı zamanda dünyanın bakliyat üretiminin yapıldığı hemen hemen her yerinde, her kıtasında bakla ile ilgili tesislere sahibiz. Kısaca bahsetmek gerekirse; son yıllarda kırmızı mercimek ve nohutta büyük katkı yapan ve dünya bakliyat ticaretini elinde bulunduran Kanada’da 12 adet tesisimiz vardır. Amerika'da 3 tane test vardır. Avustralya'da hem kırmızı mercimek hem de nohut piyasasında çalıştığımız 3 tane tesisimiz vardır. Amerika tesisimiz ağırlıklı bezelye üzerine çalışmaktadır. Bezelye kırımı ve pazarlaması ile ilgilenmektedir. Bunun yanı sıra dünyanın en büyük bakliyat tüketen ülkesi olan Hindistan'da bile ofisimiz bulunuyor. Kırgızistan'da da o ülkenin boyutları ile kıyaslanacak ölçüde fasulye üzerinde yatırımlarımız var. İngiltere ve İsviçre'de de birer ofisimiz bulunuyor. Arbel sektöründe üretim yapan ve büyük tüketim yapan 5 kıtada vardır.”

‘Devletimizin yanında milletimizin hizmetindeyiz’

Arbella Makarna Kurucu Başkanı Hasan Arslan, fahiş fiyata karşı olduklarını belirterek şunları kaydetti: “Devletimizin her zaman yanındayız. Önceliğimiz ülkemiz ve vatandaşlarımızdır. Vatandaşlarımız için 24 saat kesintisiz üretim yapıyoruz. İmkanlarımızı sonuna kadar kullanarak devletimizin yanında olacağız. Arbella ailesi olarak her zaman devletimizin yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Türkiye’de yaşanan bu zor günleri devletimizin de desteğiyle hep birlikte atlatacağız ve Türkiye’nin kazanacak. Devletimizin yanında, milletimizin hizmetindeyiz. Vakit birlik olma vakti.”

85 ülkeye ihracat

Otomatik makinelerle el değmeden sağlıklı üretim yapan Arbella Makarna, tüketiciye verdiği güvenle 45 yıldır Türkiye başta olmak üzere 85 ülkede üretim tesisiyle dünyaya hizmet veriyor. 28 çeşit makarna ürün yelpazesine sahip olan Arbella, tam buğday, glütensiz mısır makarnası ve çocuklu aileler için vitamin ve mineralli, sebzeli makarna çeşitleri de üretiyor.