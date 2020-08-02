BİST1.127-0.76EURO8.23-0.53USD6.98-0.10ALTIN443.290.84
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Turizm sektöründe "Rus pazarı" sevinci
    ABONE OL
    02.08.2020 - 11:32 | | AA

    Turizm sektöründe "Rus pazarı" sevinci

    Geçen yıl 5 milyon 582 bin 763 Rus misafirle tüm zamanların rekorunun kırıldığı Antalya'da turizmciler, Rusya'dan Türkiye'ye uçuşların başlayacak olmasının sevincini yaşıyor.

    Turizm sektöründe "Rus pazarı" sevinci

    AA muhabirinin, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, 2015'te 2 milyon 838 bin 134, 2016'da 492 bin 349, 2017'de 3 milyon 796 bin 374 Rus turist Antalya'ya geldi.

    Turizm kentini, 2018'de 4 milyon 803 bin 860, geçen yıl ise 5 milyon 582 bin 763 Rus misafir ziyaret etti. Kente geçen yıl gelen 15 milyon 644 bin 108 turistin yüzde 35'ini oluşturan Ruslar, en çok deniz, kum ve güneş tatilini tercih ediyor.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla yoğun tedbirlerin alındığı tesislerde, Rusya'dan İstanbul ve Ankara'dan sonra Antalya'ya da 10 Ağustos'ta charter uçuşların başlaması bekleniyor.

    İstanbul ve Ankara'ya gelen bazı Rusların tarifeli uçaklarla tatil için Antalya'ya geldiği belirtildi.

    "Rusya kaynak pazarımız"

    Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizmin iç pazarla başladığını, Ukrayna ve İngiltere başta olmak üzere bazı ülkelerden uçuşların başlamasıyla dış turizm hareketliliğinin de olduğunu söyledi.

    Rusya'nın hem Türkiye hem Antalya için birinci kaynak pazar olduğunu vurgulayan Yağcı, şunları kaydetti:

    "Bizim için çok önemli bir pazar. Rusya'dan, İstanbul ve Ankara uçuşları başladı, 10 Ağustos itibarıyla da Antalya'ya charter uçuşları başlayacak. Bu mutlaka dış turizm anlamında özellikle Antalya bölgesinde bir hareket sağlayacak. Almanya'dan seyahat uyarısının kaldırılması noktasında beklentimiz vardı. Almanya ile başlayıp, diğer Avrupa ülkelerinde de bu uyarının kaldırılıp Avrupa bölgesinde bir turizm hareketliliğinin ağustosta başlamasını öngörüyoruz."

    İşletmelerde Kovid-19 dolayısıyla tüm tedbirleri aldıklarına dikkati çeken Yağcı, en önemli önceliklerinin, sağlıklı turizm hizmeti sunmak olduğunu belirtti.

    "Rus misafirler, 'her şey dahil'i seviyor"

    Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da Kurban Bayramı'nda iç pazardaki hareketliliğin, sektöre can suyu olduğunu dile getirdi.

    Rusya pazarının önemine işaret eden Atmaca, "Antalya'ya, Rusya'dan uçuşların başlamasıyla sektörde hareketlilik yaşanacak. Ruslar, Antalya'da tatil yapmayı çok seviyor." dedi.

    Türkiye Turizm ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kınay ise Rus misafirlerin en çok "her şey dahil" sistemini tercih ettiğini, dolayısıyla Antalya'ya yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.

      Avcılar'da akılalmaz görüntü! Motosiklete 4 kişi bindilerİstanbul Avcılar’dan Beylikdüzü yönüne giden bir motosiklette ikisi çocuk dört kişinin olduğunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuk başka bir otomobilde bulunanlar tarafından görüntülendi.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Süper Loto çekilişinde 25 Milyon TL verilecek! Süper Loto hangi günler çekilecek?

      Süper Loto çekilişinde 25 Milyon TL verilecek! Süper Loto hangi günler çekilecek?

      Kamuda yeni dönem! Tamamen ücretsiz...

      Kamuda yeni dönem! Tamamen ücretsiz...

      Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak tatbikat

      Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak tatbikat

      Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 50 milyon TL! Sayısal Loto ne zaman çekilecek?

      Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 50 milyon TL! Sayısal Loto ne zaman çekilecek?

      Sıradaki Haber