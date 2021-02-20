MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Turizm tesislerinin niteliklerine ilişkin tebliğde değişiklik yapıldı
ABONE OL
20.02.2021 - 15:45 | | AA

Turizm tesislerinin niteliklerine ilişkin tebliğde değişiklik yapıldı

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğde değişiklik yapıldı.

Turizm tesislerinin niteliklerine ilişkin tebliğde değişiklik yapıldı

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliğe göre, tebliğin 26'ncı maddesine, "Tahsisli kamu arazilerinde yer alanlar hariç olmak üzere, konaklama tesislerinin konaklama birimleri dışındaki diğer üniteleri üzerinde kat mülkiyeti/kat irtifakı tesis edilmiş olması Yönetmeliğin 18'inci maddesinin birinci fıkrasının 'a' bendinin '6' numaralı alt bendine aykırılık olarak değerlendirilmez, ancak belge sahibinin veya başvuru sahibinin kat mülkiyeti/kat irtifakı tesis edilmiş olan üniteler üzerindeki tasarruf yetkisini kanıtlayan tapu, kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin Bakanlığa ibrazı zorunludur." hükmü eklendi.

Yeni düzenlemeyle, tasarruf yetkisini kanıtlayan belgelerin, Bakanlığa ibraz edilmesiyle, üzerinde irtifak hakkı/kat mülkiyeti tesis edilmiş bağımsız bölümlerin, "bir işletme bütünlüğü oluşturacak şekilde konaklama tesisleri bünyesine ve turizm işletme belgesinde yer alan tesis kapasitesine dahil edilmesi"ne imkan sağlandı. 

    Motosiklet sürücüsü lüks cipin altında kaldı!Antalya'da caddede ters yönden seyreden motosiklet, ara sokaktan çıkan lüks cipin altında kaldı. Motosiklet sürücüsü Ümit Sönmez, (53), başındaki kask sayesinde ölümden döndü. Yaralanan Sönmez, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından cipin altında çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kafe ve restoranlar açılıyor mu? Son dakika: Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak?

    Kafe ve restoranlar açılıyor mu? Son dakika: Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak?

    MEB resmen duyurdu! Ve değişti, yasak geldi...

    MEB resmen duyurdu! Ve değişti, yasak geldi...

    14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

    14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

    Bugün Ömer Halisdemir’in doğum günü

    Bugün Ömer Halisdemir’in doğum günü

    Sıradaki Haber