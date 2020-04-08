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    08.04.2020 - 11:35 | | AA

    Turizmciler salgın sonrası dönemden umutlu

    Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkanı Birol Akman, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ortaya çıkan süreci elinden geldiği kadar başarıyla yönettiğini belirterek, "Ülkemizin aldığı tedbirlerle bu krizden en az hasarla çıkılacağına inanıyoruz. Turizmciler olarak salgın sonrası dönemden umutluyuz." ifadesini kullandı.

    Turizmciler salgın sonrası dönemden umutlu

    Akman, yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgının birçok sektörü olumsuz etkilediğini ve bunların başında da turizmin geldiğini bildirdi.

    Türkiye'nin, salgın sürecini elinden geldiği kadar başarıyla yönettiğini vurgulayan Akman, şu değerlendirmede bulundu:

    "Ülkemizin aldığı tedbirlerle bu krizden en az hasarla çıkılacağına inanıyoruz. Turizmciler olarak salgın sonrası dönemden umutluyuz. Bilim Kurulu tarafından alınan tedbirleri destekliyoruz. Biz de turizmciler olarak virüse karşı gerekli önlemleri aldık. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sürekli iletişim halinde bulunarak, işletmeler ve çalışanlar için her türlü önlem ve destek çalışmalarına devam ediyoruz."

    Söz konusu süreç sebebiyle turizmin sekteye uğramasının sadece Türkiye'nin değil tüm turizm ülkelerinin en büyük sorunlarından biri olduğuna dikkati çeken Akman, "Bakanlığımızın aldığı tedbirlerle Türk turizminin bu krizden en az hasarla çıkacağını düşünüyoruz. Her zor dönemde olduğu gibi iç pazar en büyük hedefimiz olacaktır." ifadelerini kullandı.

    Akman, hazirandan sonra turizm sektöründe hareketlenmenin başlayacağına inandıklarına işaret ederek, yabancı turist sayındaki azalmayı iç turizmi canlandırarak kapatabileceklerini kaydetti.

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