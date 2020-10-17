Turizmciye kredi desteği: 10 milyar TL

Salgının etkilerinin azaltılması, üretim ve istihdam kapasiteleri ile piyasa değerlerinin korunmasını desteklemek amacıyla, turizm işletmeleri ve bu işletmelerin tedarikçilerinin maaş ve kira ödemeleri ile sözleşme veya faturaya bağlı sabit giderlerinin, nakit ihtiyaçlarının karşılanması için Turizm Destek Paketi Uygulaması’na başlanıyor.



KGF kefaleti



Albayrak, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) başlatacağı uygulama için, “Kredi Garanti Fonu kefaletiyle kullandırılacak kredi paketi sektörümüze hayırlı uğurlu olsun” dedi. TBB’den konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:



“Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ve Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bankalar tarafından 10 milyar TL kredi sağlanacaktır. Krediler 1 Kasım 2021’i aşmamak kaydıyla, azami 12 ay ödemesiz olmak üzere 48 ay vadeli olacaktır. Faiz oranı, sabit faizli krediler için azami yüzde 14.5, değişken faizli krediler için TLREF + 200 baz puan olarak belirlenmiştir. Yararlanıcı başına kefalet üst limiti 32 milyon TL ve kredi üst limiti 40 milyon TL olacaktır.”











Turizm Destek Paketini kullandıracak bankalar; Akbank, Albaraka Türk, Denizbank, Garanti BBVA, Halkbank, İş Bankası, Kuveyt Türk, QNB Finansbank, TEB, Türkiye Finans, VakıfBank, Vakıf Katılım, Yapı Kredi, Ziraat Katılım ve Ziraat Bankası.



‘NEFES ALDIRACAK’



Turizm Destek Paketi Uygulaması sektörde memnuniyet yarattı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, kredi müjdesinin tam kış mevsimi öncesinde gelmesinin çok güzel bir zamanlaması olduğunu söyledi.



Bağlıkaya, “Sektöre kısa süre de olsa nefes aldıracaktır. Kredinin öncelikle acentelere kullandırılması talebimizdir. Bu süreçte en zor durumda olan turizm paydaşları acentelerdir. Kısa çalışma ödeneği ve vergi borçları ile SGK borçlarının affı konusunda da müjdeli haberler bekliyoruz” dedi.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin ise şu yorumu yaptı:



“Sıkıntıların devam ettiği turizm sektörü için olumlu bir gelişme. İşletmelerin bir nebze nefes almasını sağlayacak. 2021 yılının da turizm açısından toparlanma olmasını beklemekle birlikte zor bir yıl olacağını düşünüyoruz. Turizm sektörü 2021 yılında da desteklenmesi halinde ekonomiye en güçlü katkıyı sunan sektör olacaktır.”