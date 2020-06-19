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    19.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Turizmde karta 18 taksit

    Yurt içi havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama harcamalarında kredi kartı taksit süresi 18 aya çıkarıldı. Ticaret Bakanlığı’nın perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte değişiklik öngören yönetmeliği Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı.

    Turizmde karta 18 taksit

    BDDK ilgili taksit süresinin 12 aydan 18 aya çıkarılacağını 10 Haziran’da açıklamıştı. Fiyatı 3.500 TL’nin üstünde olan cep telefonu satışlarında üç ay, video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya ve tablet bilgisayar satışları ile fiyatı 3.500 TL’nin üstünde olan televizyon satışlarında altı ay olarak düzenlenen kredi taksitlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalar ise, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ve mobilya satışları için kredi kartı taksit sayısını 18 ay olarak düzenleyen madde kapsamına alındı.

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