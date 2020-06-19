Turizmde karta 18 taksit

BDDK ilgili taksit süresinin 12 aydan 18 aya çıkarılacağını 10 Haziran’da açıklamıştı. Fiyatı 3.500 TL’nin üstünde olan cep telefonu satışlarında üç ay, video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya ve tablet bilgisayar satışları ile fiyatı 3.500 TL’nin üstünde olan televizyon satışlarında altı ay olarak düzenlenen kredi taksitlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalar ise, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ve mobilya satışları için kredi kartı taksit sayısını 18 ay olarak düzenleyen madde kapsamına alındı.