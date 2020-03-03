Turizme vize dopingi

Koronavirüs salgını, ülkeler arasında turizmde tehdit olmaya devam ederken, dünyada turizmde en hızlı büyüyen ülke olan Türkiye’de bu tehdite karşı arka arkaya eylem planları devreye alınıyor. Bu kapsamda daha önce 6 ülkeye tanınan vize muafiyeti toplamda 11 ülkeye sağlandı. Türkiye’nin vize muafiyetleri ile turizmde olası turist ve gelir kaybını telafi ederek, özellikle ana pazarları olan bu ülkelerde büyük artışlar sağlaması bekleniyor.



Bu süreçte Türkiye’nin elinin güçlendiğine dikkat çeken turizmciler, virüs haberleriyle birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından anında uygulamaya geçirilen ‘eylem planlarına’ tam destek veriyor.



Kültür ve Turizm Bakanlığı ilk eylem planında Asya’dan gelen turistleri ikame edebilmek için onların ağırlıklı olarak ziyaret ettikleri yerlere bakarak yurt dışındaki tanıtımlarda bu bölgelerin tanıtımına ağırlık veriyor. İkinci eylem planıyla ise İngiltere, Hollanda, Belçika, Avusturya, İspanya ve Polonya olmak üzere 6 Avrupa ülkesine uygulanan vizeler kaldırılmış, çeşitli senaryolara göre üçüncü ve dördüncü eylem planlarının da devreye alınabileceği belirtilmişti. Toplamda 11 ülkeye tanınan vize muafiyetinin bu eylem planları kapsamında değerlendirildiği belirtiliyor.



Güçlü pazarlar



Türkiye’nin bazı ülkelere vize muafiyeti sağlamasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı ise dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Avusturya Cumhuriyeti, Belçika Krallığı, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Hırvatistan Cumhuriyeti, Hollanda Krallığı, İrlanda Cumhuriyeti, İspanya Krallığı, Malta Cumhuriyeti, Norveç Krallığı, Polonya Cumhuriyeti ve Portekiz Cumhuriyeti’nin umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarına Türkiye’ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlandı.



Muafiyet sağlanan ülkeler hem Türkiye’nin ana pazarlarından, hem de Türkiye’ye olan talepleri sürekli artan pazarlardan olarak öne çıkıyor.



2019 Ocak-Aralık döneminde Avusturya’dan 401 bin, Belçika’dan 557 bin, İngiltere’den 2 milyon 562 bin, İrlanda’dan 96 bin, Hırvatistan’dan 56 bin, Hollanda’dan 1 milyon 117 bin, İspanya’dan 257 bin, Malta’dan 8 bin, Norveç’ten 208 bin, Polonya’dan 880 bin ve Portekiz’den 54 bin turist Türkiye’yi ziyaret etti.



‘Yönleri Türkiye olacak’



Virüsün yayıldığı Asya’dan hareketle dünyayı dolaşacak turist sayısında beklenen azalmalar, aynı zamanda bu ülkelere olan seyahatte de büyük düşüşler gösterecek. Yanı sıra virüsün kendini gösterdiği ülkeler turistlerin radarından anında çıkıyor.



Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, özellikle Asya/Pasifik’ten olası kayıpların Avrupa pazarlarından telafi edilebileceğini söyledi. Eresin, “Turizm için çok faydalı olacaktır. Özellikle Çin pazarında yaşadığımız kayıpların telafisinin sağlanması açısından önemli bir adım. Bunu yanı sıra Çin ve diğer Uzakdoğu destinasyonlarına olan tatillerini iptal eden Avrupalı turistlerin yönlerinin Türkiye’ye çevrilmesini sağlanmasına ön ayak olabilir. Çin tatillerini iptal eden Avrupalıları çekmek için yerinde bir uygulama. Turizme katkı sağlayacaktır” diye konuştu.