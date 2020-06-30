Türk ekonomisine güven hızlı arttı

Koronavirüs salgınının yarattığı endişelerle nisan ayında dip yapan ekonomik güven endeksi toparlanmayı sürdürerek haziranda bir önceki aya göre yüzde 19.1 artışla 73.5 puana çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks bu ay mayısa göre yüzde 19.1 artarak 73.5 değerine ulaştı. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Tümünde artış var

Tüketici güven endeksi aylık bazda haziranda yüzde 5.2 artarak 62.6’ya, reel kesim güven endeksi yüzde 22.2 yükselerek 89.8’e, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 8.5 artışla 55.5’e, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 9.3 artarak 86.4’e, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 33.1 yükselişle 78’e çıktı.

Ekonomik güven endeksi koronavirüs endişeleriyle nisanda keskin gerileyerek 51.3 değerini almış ve endeks tarihinin en düşük seviyesine gerilemişti. Endeks mayıs ayında ise 61.7’ye yükselmişti.

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

‘BU PERFORMANSI İLERİ TAŞIYACAĞIZ’

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik güven endeksindeki yükselişi değerlendirerek, 2020 yılını bu performansla sürdürüp, gelecek yıl bunu çok daha ileri taşıyacaklarını bildirdi.

Twitter hesabından, haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerindeki artışı değerlendiren Bakan Albayrak, “Türkiye’nin ekonomisine güven artıyor. Nisanda 51.3 olan ekonomik güven endeksi mayısta 61.7’ye, haziranda ise 73.5’e yükseldi” ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Reel kesim başta olmak üzere, endeksin tüm alt kalemlerinde güçlü bir canlanma var. Bu gidişatın giderek daha fazla güç kazanması ve kalıcı bir hale gelmesini hedefliyoruz” dedi.

TÜRKİYE’YE GÜVEN İMZASI 380 MİLYON EURO





Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank’ın Dünya Bankası garantisi altında bankalar konsorsiyumundan 380 milyon euro kredi sağladığını bildirdi.

Pekcan, Türk Eximbank’ın 26 Haziran’da Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kontrgarantisiyle Dünya Bankası Grubu üyesi International Bank for Reconstruction and Development’ın (IBRD) anapara tutarının yüzde 50’sine garanti sağladığı 380 milyon euro tutarında kaynak için anlaşma imzaladığını ifade etti.

Standard Chartered Bank, ING Bank ve Societe Generale’nin katılımlarıyla gerçekleşen 2 yıl geri ödemesiz toplam 10 yıl vadeli işlemin toplam maliyetinin 6 aylık Euribor yüzde 2.83 civarında gerçekleştiğini belirten Pekcan, söz konusu fonun mevcut koşullarda benzer vadede bir eurobond ihracına göre çok daha uygun maliyetle sağlandığını kaydetti.

Pekcan, koronavirüs salgını döneminde 10 yıl vadeli bu işlemin başarıyla sonuçlandırılmasının uluslararası piyasalarda Türkiye’ye olan güveni bir kez daha gösterdiğine dikkati çekerek, “Söz konusu kaynak, bankacılık sektörü açısından Dünya Bankası’nın kısmi kredi garanti yapısı altında Türkiye’de gerçekleşen ilk, dünyada ise benzer yapıda ikinci işlem” dedi.