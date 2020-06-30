30.06.2020 - 01:05 |
Bakan Albayrak 'Rabbimize şükürler olsun' diyerek mutlu haberi duyurdu
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi" diyerek, mutlu haberi duyurdu.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4'üncü evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz" dedi.