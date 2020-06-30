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30.06.2020 - 01:05 |

Bakan Albayrak 'Rabbimize şükürler olsun' diyerek mutlu haberi duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi" diyerek, mutlu haberi duyurdu.

Bakan Albayrak 'Rabbimize şükürler olsun' diyerek mutlu haberi duyurdu

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4'üncü evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz" dedi.

Caddebostan Sahili'nde maske denetimiHavaların ısınmasıyla birlikte Caddebostan Sahili'ndeki yoğunluk sürüyor. Polis ekiplerinin sahil yolunda gezintiye çıkan vatandaşlara maske denetimi devam ediyor.
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