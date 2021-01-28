Türk ev tekstili ürünleri 194 ülkede iç mekanları süsledi

AA muhabirinin Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) ile Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin ev tekstili sektörü 2020 yılını 2 milyar 490 milyon 85 bin dolarlık dış satımla kapattı.

İhracatta ilk 3 sırada yer alan Almanya'ya 480 milyon 678 bin, ABD'ye 295 milyon 452 bin ve Birleşik Krallık'a 128 milyon 764 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi. Bu 3 ülkeye yapılan 904 milyon 894 bin dolarlık ihracat, toplam ev tekstili dış satımının yüzde 36,33'ünü oluşturdu.

İlk 10'daki diğer ülkelerden İtalya'ya 107 milyon 70 bin dolar, Hollanda'ya 102 milyon 764 bin dolar, Fransa'ya 97 milyon 343 bin dolar, Bulgaristan'a 79 milyon 590 bin dolar, Polonya'ya 70 milyon 28 bin dolar, Belarus'a 65 milyon 10 bin dolar, Rusya'ya ise 61 milyon 779 bin dolarlık ürün satıldı.

Afganistan ve Vietnam'a ihracat yüzde 100'ün üzerinde arttı

Ev tekstilinde milyon dolar ve üzerinde ihracat yapılan pazarlara bakıldığında, bazı ülke ve özerk bölgelerdeki artışlar dikkati çekti.

Afganistan'a geçen yıl yapılan ihracat 2019'a göre yüzde 130 yükseldi. Bu ülkeye 2019'da 1 milyon 36 bin dolar olan dış satım, geçen yıl 2 milyon 379 bin dolara çıktı.

2019'da 759 bin dolarlık ürün gönderilen Vietnam'a dış satım da geçen yıl yüzde 128,5 artışla 1 milyon 736 bin dolara ulaştı.

Geçen yıl, 2019'a göre Tacikistan'a yüzde 83 yükselişle 5 milyon 952 bin, Yemen'e de yüzde 80 artışla 6 milyon 31 bin dolarlık ev tekstili ürünü gönderildi.

Türk ev tekstili üreticilerinin 2020'de Kazakistan'a yaptığı dış satımda da yüzde 46 artış kaydedildi. Bu ülkeye ihracat 18 milyon 602 bin dolardan, 27 milyon 216 bin dolara yükseldi.

Geçen yıl 194 ülke, serbest bölge ile özerk bölgeye dış satım yapan sektör temsilcileri, 2019'da hiç ürün gönderilmeyen Faroe Adaları, Bhutan, Haiti, Grenada ve Nikaragua'ya da ihracat gerçekleştirdi.