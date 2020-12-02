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02.12.2020 - 15:50 | | AA

Türk halıcılardan 2,3 milyar dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Selahattin Kaplan, ocak-kasım döneminde 2 milyar 315 milyon 287 bin dolarlık halı ihracatı yapıldığını bildirdi.

Türk halıcılardan 2,3 milyar dolarlık ihracat

Kaplan, yaptığı yazılı açıklamada, kasım ayında 257 milyon 758 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ifade etti.

Ocak-kasım dönemi halı ihracatı tutarının da geçen yıla göre yüzde 0,3'lük artışla 2 milyar 315 milyon 287 bin dolar olduğunu bildiren Kaplan, "Pandemi sürecinde elde edilen başarılar, ülke ekonomisi için büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı. 

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