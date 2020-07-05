Türk iş dünyası Libya yolunda

Türk iş dünyası Libya’yı ziyaret edecek. İş insanlarından oluşan heyet Libya’yı ziyaret ederek ülkenin yeniden inşası için rol oynayacak. Özellikle bölgedeki enerji ihtiyaçları doğrultusunda Libya’dan büyükelçilik aracılığıyla üç firmaya da davet geldi. Ziyarette Libya’nın yeniden inşası, altyapı ve enerji gibi alanlarda plan hazırlanması bekleniyor.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, hava sahasının açılmasıyla birlikte Libya’ya iş ziyareti gerçekleştirileceğini açıkladı. Pandemi öncesinde 50 kişilik bir iş heyetiyle ziyarette bulunacaklarını anımsatan Karanfil, “Temmuzun ortasından itibaren ziyareti gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Libya tarafı hangi sektörlere ihtiyacı olduklarını bildirmişti. MÜSİAD ve DEİK olarak nokta atışı yaparak, birebir iş yapan firmaları götürelim dedik” diye konuştu.

Trablus’ta 8-10 saat süren elektrik kesintilerinin olduğunu belirten Karanfil, “Elektrik kesintilerinden kamuoyu da rahatsız. Enerjide acil ve kalıcı çözüm ihtiyaçları var. Sağlık ve müteahhitlik sektörlerinde de ihtiyaç bulunuyor. Libya’dan enerji alanında büyükelçilik aracılığıyla üç firmaya da davet geldi. Bunların Karadeniz Holding, Çalık Holding ve Aksa Jeneratör olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Afrika’ya açılan kapı

Libya’nın Afrika’ya açılan bir kapı olduğunu söyleyen Karanfil, “Burayı takip ederek ihtiyaçlara özel projeler geliştirmek çok önemli. Yetkililere de Libya’nın imkanlarını kullanarak ileriye yönelik çalışmalar içinde bulunmalarını tavsiye ettik. İhracatı artıracak bir hamle olacaktır” dedi.

Geniş yelpazede ihracat

Geçen yıl 1.9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilen Libya’ya bu yılın ilk 5 ayında 590 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Murtaza Karanfil, şöyle anlattı: “Libya’ya yaş sebze ve meyveden kimyevi ürünlere, hazır giyimden mobilyaya, mücevherden makine ve aksanlarına kadar çok geniş bir yelpazede ürün ihracatı yapıyoruz. Libya’da halihazırda limanlar çalışmakta, aynı şekilde hava yolu ile ürün gönderiminde de problem bulunmuyor. Bazı banka işlemlerinde sorunlar yaşansa da uluslararası bankaların teyidi ile açılan akreditiflerde sorun yaşanmıyor. Türk ulusal bankacılık sisteminin desteğini gelecek dönemlerde ticaretin sağlıklı şekilde ilerlemesi için yanımızda daha çok görmek isteriz.”

Pandemiden önce davet geldi

Kovid-19 pandemisi başlamadan önce Libya Misurata Serbest Bölgesi ile Misurata Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası’nın, yatırım olanaklarını Türk iş insanlarına göstermek için kendilerini davet ettiğini bildiren Karanfil, “Misurata Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası’na biz de toplantı talebimizi bildirdik. Toplantıda özellikle olmasını rica ettikleri sektörler vardı. Alüminyum, ev aletleri, giyim ve ayakkabı, ilaç, liman işletmeciliği, metal, mobilya, jeneratör, bilişim, gıda özel önem gösterdikleri ve mutlaka gelmesini istedikleri sektörlerdendi. Süt, şeker, un, yağ, makarna üreticileri de davet edilen sektörler arasında yer alıyordu” dedi.