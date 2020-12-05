Türk kahvesinin pandemide hatırı arttı!

Türkiye’de eylül itibariyle 12 bin tona yakın tüketim gerçekleşirken, kişi başı tüketim de 1 kilograma ulaştı. Nielsen raporlarına göre, Türk kahvesi tüketimi 2019 yılında geçen yıllara göre yüzde 31 artarak 15 bin tona ulaştı. 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü nedeniyle geleneksel lezzetimize mercek tuttuk.

1.6 milyon makine

Arçelik Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi, Türkiye’de kahve tüketiminin son yıllarda arttığına işaret ederek, değişik kahve lezzetlerine ilgi olmakla beraber hala en çok Türk kahvesinin tercih edildiğini söyledi.

Tüfekçi, 2004’te pazara sundukları Türk kahvesi makinesi Telve ile sektöre öncülük ettiklerini anımsatarak, şu bilgileri verdi: “Türk kahve makinesi pazarı 2019 sonu itibari ile 1.6 milyon adet ve 440 milyon TL büyüklüğe ulaştı. 2020 yılında ise eylül sonu itibariyle kahve makinesi pazarı 1.1 milyon adet ve 429 milyon TL’ye ulaştı. Pazar 2014 yılından 2019’a kadar adetsel bazda yüzde 60 büyüdü. Geleneksel Türk kahvesi lezzetini alan tüketici, cezveleri terk ederek otomatik Türk kahvesi makinelerine yönelmeye başladı.”

Evde tüketim

Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği (TKKAD) Başkan Yardımcısı Osman Serim, Türk kahvesi tüketimindeki artışa dikkat çekerek, şunları söyledi: “Dünyada kahve zincirlerinin sayısının artmasıyla kahve tüketimi artıyor. Bu Türk kahvesini de etkiliyor. Türk kahvesi makinelerinin yaygınlaşması ve gençlerin de Türk kahvesine sahip çıkması tüketimi yükseltiyor. Pandemi döneminde evde tüketim de çok arttı. Pandemi kahve ekonomisini küçültmedi. Tüketim alanını daha fazla evlere taşıdı. Şu anda Türkiye’de yıllık kişi başı kahve tüketimi 1 kg. Pek çok eve de kahve makinesi girdi. Türk kahvesi makinesi yanında espresso gibi farklı makineler de var. Anında yapılan instant kahvelere bir yönelim var ama modern yaşama geçen evlerde de Türk kahvesinin yeri halen ayrı.”

Kadınlar daha çok içiyor



Kahve Dünyası, 5 Aralık nedeniyle Türkiye’de kahve tüketim alışkanlıklarıyla ilgili bir araştırma yaptırdı. Bu araştırmanın sonuçları şöyle:



En çok akşam saatlerinde ve orta şekerli olarak tüketiliyor.



Kadınlar erkeklere oranla ortalama olarak daha fazla Türk kahvesi tüketiyor.



Ortalama 7 dakikada içiliyor. İçilirken en çok Türkçe müzikler dinleniyor.



Türk kahvesi içerken yapılan sohbetlerin ana konusunu bu yıl sağlık ve pandemi oluşturuyor.



Düzenli olarak içenler haftada ortalama 8 fincan tüketiyor.



Bir kahve sever hayatı boyunca yaklaşık 3 bin saatini Türk kahvesi içmeye ayırıyor.



45-50 yaş grubundaki kişiler özellikle pandemi şartları nedeniyle daha çok evde Türk kahvesi tüketirken, kafe gibi dış mekânlarda tüketimin ise 15-24 yaş grubunda daha fazla olduğu görüldü.



Kadınlar kahveyi genellikle evde ve arkadaş/komşu evinde içmeyi tercih ederken, erkekler genellikle iş yerinde içiyor.



Ege ve Akdeniz’de tüketiciler, günde 2-3 kez kahve içerek diğer bölgelere oranla daha fazla Türk kahvesi tüketiyor.



Yanında en çok tercih edilen lezzet ise çikolata.