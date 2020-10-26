Türk malına dış lojistik dopingi

e-ihracat artacak

Pekcan, Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi Hakkında Karar’ın da 14 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Karar uyarınca iş birliği kuruluşlarının YDLM’nin faaliyete geçirilmesine yönelik gerçekleştirecekleri kurulum, bilişim dahil yatırım, ruhsat ve izin giderlerinin 5 milyon dolar, açtıkları birimlerin kira, komisyon ve kullanım giderlerinin yıllık 3 milyon dolar, reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri, danışmanlık hizmeti alımına yönelik giderleri ve istihdam harcamalarının yıllık 700 bin dolar desteklenebileceğini bildiren Pekcan, bu merkezlerde yer alacak kullanıcıların gümrükleme, envanter yönetimi, depolama gibi lojistik giderleri için ise yıllık 100 bin dolar destek sağlanacağını kaydetti.

YDLM’lerin, Türk ihraç ürünlerine ilişkin depolama, yükleme ve boşaltma, elleçleme, sevkiyat, yük birleştirme ve bölme benzeri hizmetleri sunan alanlardan oluşmasının hedeflendiğini aktaran Pekcan, şu ifadeleri kullandı:

“Lojistik merkezleriyle Türk ürünleri yeni pazarlara daha kolay ulaşabilecek. Türkiye’nin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artıracak bu merkezlerimiz birer dağıtım merkezi görevini üstlenecek ve söz konusu bölgelere yönelik olarak sürdürülebilir ihracat artışı sağlanacak. YDLM’ler dijitalleştirilmiş çözümlerle aynı zamanda ülkemizin e-ihracatının geliştirilmesinde ve hızlandırılmasında da önemli rol oynayacak.”