85,90BİST1.1910.00EURO9.440.00USD7.980.20ALTIN 487.450.30
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Türk malına dış lojistik dopingi
    ABONE OL
    26.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Türk malına dış lojistik dopingi

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk ürünlerinin dış pazarlara en hızlı ve uygun maliyetlerle ulaştırılmasını amaçlayan yurt dışı lojistik merkezlerini (YDLM) Afrika, Amerika, Avrupa, Rusya ve Uzak Doğu’daki stratejik bölgelerde kurmayı planladıklarını bildirdi.

    Türk malına dış lojistik dopingi

    e-ihracat artacak

    Pekcan, Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi Hakkında Karar’ın da 14 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Karar uyarınca iş birliği kuruluşlarının YDLM’nin faaliyete geçirilmesine yönelik gerçekleştirecekleri kurulum, bilişim dahil yatırım, ruhsat ve izin giderlerinin 5 milyon dolar, açtıkları birimlerin kira, komisyon ve kullanım giderlerinin yıllık 3 milyon dolar, reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri, danışmanlık hizmeti alımına yönelik giderleri ve istihdam  harcamalarının yıllık 700 bin dolar desteklenebileceğini bildiren Pekcan, bu merkezlerde yer alacak kullanıcıların gümrükleme, envanter yönetimi, depolama gibi lojistik giderleri için ise yıllık 100 bin dolar destek sağlanacağını kaydetti.

    YDLM’lerin, Türk ihraç ürünlerine ilişkin depolama, yükleme ve  boşaltma, elleçleme, sevkiyat, yük birleştirme ve bölme benzeri hizmetleri sunan  alanlardan oluşmasının hedeflendiğini aktaran Pekcan, şu ifadeleri kullandı:

    “Lojistik merkezleriyle Türk ürünleri yeni pazarlara daha kolay ulaşabilecek. Türkiye’nin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artıracak bu merkezlerimiz birer dağıtım merkezi görevini üstlenecek ve söz konusu bölgelere yönelik olarak sürdürülebilir ihracat artışı sağlanacak. YDLM’ler dijitalleştirilmiş çözümlerle aynı zamanda ülkemizin e-ihracatının geliştirilmesinde ve hızlandırılmasında da önemli rol oynayacak.”

    Yarı çıplak halde park halindeki aracın üstüne düştüGaziantep'te Coşkun K. (20), beşinci kattaki evinin balkonundan yarı çıplak halde park halindeki otomobilin üzerine düştü. Ağır yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bitmeyen vandallık

    Bitmeyen vandallık

    Erken emekli olacaklar! Değişti, yaş şartı yok, indirim...

    Erken emekli olacaklar! Değişti, yaş şartı yok, indirim...

    Seçilirsem korona aşısı ücretsiz olacak

    Seçilirsem korona aşısı ücretsiz olacak

    Tatlı su balıkları tehlike altında

    Tatlı su balıkları tehlike altında

    Sıradaki Haber