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19.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Türk Reasürans, B3i’nin ortağı oldu

Türk Reasürans, sigorta piyasalarının lider DLT (Distributed Ledger Technology) girişimi B3i’ın yeni hissedarı oldu.

Türk Reasürans, B3i’nin ortağı oldu

B3i’nin hissedarları arasında, beş kıtadan önde gelen 21 sigorta ve reasürans şirketi bulunuyor. B3i, kurduğu platform üzerinde ortakları ve sigorta endüstrisine değer kazandırmak isteyen üçüncü tarafların uygulamalarını buluşturan bir ekosistem yarattı. B3i, zaman kaybına neden olan ve artık gerek duyulmayan yönetim süreçlerini ortadan kaldıran protokollerin karşılıklı uyumlamasını yapıyor. Şirketlerin kendi dijital dönüşüm stratejilerini uygulamalarına alan yaratıyor.

Değer yaratacak

Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, “Blockchain teknolojisiyle sektör standartlarını küresel çapta geliştiren B3i’ın Türkiye’den ilk yatırımcısı olmamız bir tesadüf değil. Bu ortaklık, global değer yaratma vizyonumuzun en somut adımlarından biri” dedi. B3i Services AG Genel Müdürü John Carolin, “Fluidity platformumuzla hızlı kurumsal çözümler sunarak ilerleme gösterdik” diye konuştu.

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